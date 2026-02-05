我是廣告 請繼續往下閱讀

全球億萬富豪版圖持續變化，機構Visual Capitalist彙整並排名2025年各國億萬富豪人數，美國924名、中國470名穩居榜單第一、二名，台灣則以51人名列第10名，合計財富約1640億美元。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS）數據，彙整並排名2025年各國億萬富豪人數，列出40個全球富豪最多的國家。美國以924人位居全球榜首，合計財富約6.9兆元。全球首富馬斯克（Elon Musk）個人身家約7260億美元。中國位居第二名，有470名億萬富豪，合計財富約1.8兆元；中國首富則是瓶裝水龍頭企業「農夫山泉」創辦人鐘睒睒，身家約694億美元。印度以188名億萬富豪位居第三，合計財富約8880億美元，反映出科技、製造業與基礎建設投資帶動的穩定擴張；德國156人，位居第四、英國91人位居第五。第六至第十名依序為瑞士84人、香港76人、義大利61人、新加坡55人與台灣51人。台灣第10名，合計財富約1640億美元，優於第15名的日本（41人）、第18名韓國（31人）及第25名的泰國、26名的馬來西亞等國。香港、新加坡等金融中心的富豪密集度，相對於人口比例而言，位居全球頂尖水準。歐洲則是呈現兩極化發展，德國富豪人數暴增33%達156人，但法、英等國成長平緩，持平或僅小幅增加。