▲馬國賢（右）角色愛藏私房錢，他表示現實生活中夫妻倆財務各自管理。（圖／台視）

馬國賢在八點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的布莊老闆「木成」，以溫潤、為人和善的形象深植人心。劇中他面對作風強勢的老婆，夾在太太與媳婦之間來回安撫，也因其總是站在媳婦角度思考，被網友大讚是超暖公公，還會燉湯給媳婦補身體，沒想到卻被兒子虧料理看起來有毒，製造出不少笑料。馬國賢在劇中也是名疼愛媳婦的公公，曾親自下廚煮雞湯補身，卻因廚藝不佳，甚至被兒子嘲笑料理看起來有毒。馬國賢表示，他私下其實也會下廚煮給家人吃，但目前老婆堅持掌廚，他也發揮暖男本色：「我給予支持及鼓勵就對了。」他認為木成相對感性，而自己比較理性，但他深覺：「理性沒有不好，但如果能多一分感性，感覺能更滋潤夫妻生活品質。感性，就是我要跟木成學習的地方。」 他透露，木成在戲裡完全不跟老婆吵架，總是給予建議與方向。馬國賢幽默自嘲：「這是我追求的目標，但現實生活中，我大概只能做到木成的一半！」飾演馬國賢老婆的陳婉婷也說，馬國賢私下人很好，跟他一起跑宣傳非常有安全感，不擔心被問倒，劇中木成為了藏私房錢鬧出不少笑料，引發討論。對此馬國賢直呼：「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」他推測角色或許是和太太共同創業，財務才由老婆處理。至於現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理：「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。 《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。