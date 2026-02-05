我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院長韓國瑜春聯被瘋搶。（圖／葉政勳攝）

立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，開放全台23個地點開放索取春聯，各縣市限量約2000份，1月31日更是在立院正門口發送親自署名的限量Q版春聯，聚集近千名韓粉瘋搶。知名購物平台蝦皮網站上出現私人賣家販售韓國瑜春聯，一普通版賣價高達1,850元台幣，限量Q版甚至賣價高達3,000元、4900元台幣，價值驚為天人。韓國瑜公布馬年春聯「馬上幸福」，1月31日更是在立院正門口，發送2000份Ｑ版、親自署名的「馬上幸福」馬年春聯，並舉辦粉絲見面會，聚集了近千名韓粉排隊，第一名甚至今天凌晨三點就到現場等候。兩版春聯經查詢，已有賣家在蝦皮上販售，只是價格差距甚大，普通版春聯從台幣100元至1,850元不等，且聲稱官方正版的1,850元春聯，已銷售出95張，限量Q版賣價也高達3,000元、4900元台幣。韓國瑜發表談話時表示，馬年即將到來，告別了紛紛擾擾的金蛇年，馬年象徵行動力，如萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功。馬代表行動力，也代表熱情及希望。韓國瑜指出，由於金蛇年國內外情況紛紛擾擾，期待馬年能夠讓大家覺得平安、幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」4字，代表立院對全民及海內外所有好朋友發自內心的祝福，希望馬年，大家都能夠平平安安，每個人都能感到幸福無比。