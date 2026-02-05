我是廣告 請繼續往下閱讀

2月25日： 首日由亞洲流行天后Dara（Sandara Park）領軍，以節奏感強烈的電子與流行音樂，帶領全場球迷延續首場比賽的高漲情緒。

2月26日： 由華語樂壇「情歌天王」李聖傑接棒。當晚適逢中華隊首場熱身賽，李聖傑將以多首經典金曲帶動全場大合唱，將心動與熱血化作跨世代共鳴。

2月27日： 中華隊在台最後一戰，特別邀請台灣代表性搖滾樂團滅火器。他們將用最貼近土地的歌聲，唱出熱血應援信念，為即將征戰世界舞台的中華隊注入最紮實的在地能量。

▲首日由亞洲流行天后Dara（Sandara Park）領軍，以節奏感強烈的電子與流行音樂，帶領全場球迷延續首場比賽的高漲情緒。（圖／悍創提供）

賽事最終日2月28日將迎來最強壓軸篇章，兩組站上世界舞台的重量級K-POP男團將同日現身。代表「野獸派偶像」鼻祖、出道19年的2PM，將由隊長JUN. K與Nichkhun帶來炙熱舞台；同場更有高人氣男團MONSTA X，由隊長SHOWNU與門面擔當HYUNGWON參與。

▲2月26日由華語樂壇「情歌天王」李聖傑接棒。當晚適逢中華隊首場熱身賽，李聖傑將以多首經典金曲帶動全場大合唱，將心動與熱血化作跨世代共鳴。（圖／悍創提供）

▲2月27日是中華隊在台最後一戰，特別邀請台灣代表性搖滾樂團滅火器，為即將征戰世界舞台的中華隊注入最紮實的在地能量。（圖／悍創提供）

「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」將於2026年2月25日至28日，在臺北大巨蛋盛大舉行。本次賽事不僅邀請日本職棒（NPB）兩支傳統勁旅「福岡軟銀鷹」與「北海道日本火腿鬥士」登台對壘，更肩負2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊熱身賽的重任，開啟台灣棒球年度新篇章。在4天的交流賽事當中，主辦單位也特別規劃為期四天的賽後演出企劃，串連不同世代、不同文化背景的音樂能量，讓球迷觀眾不僅有觀看比賽，更能在四天之中留下屬於自己的經典時刻。本次交流賽以「成就經典」為口號，四天賽事對戰組合極具看點。首日（2/25）由福岡軟銀鷹對戰中信兄弟；次日（2/26）則由軟銀鷹迎戰由中職明星組成的中華隊。第三日（2/27）由日本火腿鬥士強碰中華隊，這也是中華隊出發參加經典賽前，在台灣的最後一場正式熱身賽。最終日（2/28）則由日本火腿鬥士與味全龍進行壓軸對決。除了高水準的球技交流，主辦單位特別規劃了為期四天的賽後演出，邀請多位亞洲大咖歌手登台。不同世代、風格截然不同的王道演出，讓球迷不需取捨、一次滿足。「成就經典」不只是口號，而是希望透過棒球與音樂的結合，讓球迷從賽前的期待到賽後的感動，打造一段專屬臺北大巨蛋的經典回憶。本次賽事將由緯來電視網進行全程轉播，門票已於拓元售票系統正式開賣，更多賽事資訊將陸續於官方平台公告。