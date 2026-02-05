我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（5）日與日本首相高市早苗會面，提及台積電熊本2廠將會進行3奈米先進製程。經濟部今日舉辦年終記者會，媒體詢問如今美日都出現先進製程加碼情況，是否讓台灣產業空洞化？經濟部長龔明鑫回應當然不會，強調台積電並未因去日本、美國就降低在台投資，尤其全球客戶追著台積電跑，台積電又追著經濟部要地，顯示產能仍相當可觀。台積電董事長魏哲家今日與高市早苗表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠將從原本6奈米至12奈米製程技術，改採3奈米製程技術生產。對於台積電是否已經像經濟部投審會遞交有關於日本3奈米製程？龔明鑫表示，目前尚未收到，並補充到也尚未收到台積電去年承諾要赴美投資1000億美元（約新台幣3.1兆元）的投資案申請。媒體提問，台積電過去不僅已經赴美投資，還宣布加碼1000億美元，再加上今天也宣布要在日本投產3奈米先進製程，接連外移是否可能造成台灣半導體中空化？對此，龔明鑫斬釘截鐵地說，不可能會發生產業空洞化問題，台積電在台灣投資並未減少，「顧客追著它（台積電）跑，包括黃仁勳，它是追著我們（經濟部）跑」，希望可以趕快給土地開發，認為台積電是因應當地客戶需求赴海外投資，最先進、最賺錢的技術絕對留在台灣，即便熊本廠增加3奈米製程，海外比率相對台灣依然非常小，頂多僅有1到2個百分點。針對媒體詢問先進製程輸往海外需落後本土1到2個世代規定是否鬆綁，龔明鑫則說，現有規範僅是對赴中國投資做技術審查，要求須有一定的技術落差，對其他國家則沒有要求，不過，台積電先進製程輸出模式本就是在台研發最先進製程，並確定試量產成功後才會到海外布局，等到試量產成功後，技術也早就有所推進，符合立足台灣、布局全球的政策基調。另外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到，美國目標在美國總統川普任內達到全球半導體產能40%。龔明鑫直言，「這個怎麼算，我也算不出來」，提到美國亞利桑那州2廠2027年才會蓋好，3廠才要開始蓋，川普2028年任期就會結束，大概有多少產能都已經確定。