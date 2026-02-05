我是廣告 請繼續往下閱讀

▲井端監督坦言，接到大谷電話時激動到「手都在發抖」。（圖／美聯社／達志影像）

▲針對投手調度，井端監督也給出明確方向，3月6日在東京巨蛋對戰台灣的比賽，極可能由山本由伸掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

距離3月5日開打的2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）僅剩不到1個月就將開賽，日本武士隊30人代表名單已全數出爐。日本隊監督井端弘和（50歲）近日接受TBS野球評論員槙原寬己專訪，首度揭露大谷翔平（31歲）加入球隊的內幕，同時也透露一些戰力上的規劃和安排，以及衛冕之路上最令他糾結的戰術布局。井端監督回憶，他在2025年春訓時首度與大谷翔平見面並發出邀約，為了不干擾大谷的MLB正規賽季，兩人隨後未再聯繫。不料在洛杉磯道奇奪下世界大賽連霸（2025年）後，大谷翔平在早上8點親自撥打電話給井端監督，第一句話就是：「我會參加WBC，請多多指教。」井端監督坦言，接到大谷電話時激動到「手都在發抖」。而大谷隨即向監督提出一個要求：「參加比賽時，請不要給我任何特別待遇。」大谷希望能像其他球員一樣被平等對待，這讓監督深感其身為團隊一員的自律與使命感。在訪談中，槙原寬己提出了預測先發陣容，其中將大谷翔平排在第3棒。井端監督對此表示認同，並坦言目前最讓他苦惱的並非大谷的棒次，而是「大谷之後的打者是誰」。井端監督分析，大谷翔平是球隊的進攻核心，為了讓對手感受到更大的威脅，必須將同樣具備MLB實力的重砲連接在一起。槙原提出的方案是第4棒安排鈴木誠也，監督回應：「這確實是目前考慮的幾個方案之一，將MLB等級的強打連接在一起，對投手來說絕對是噩夢。」針對投手調度，井端監督也給出明確方向，3月6日在東京巨蛋對戰台灣的比賽，極可能由山本由伸掛帥先發。井端監督強調：「首戰極其重要，山本由伸是十分合適的人選。」井端監督點名目前為自由球員（FA）的菅野智之，認為他在去年秋訓展現出的「適應MLB用球」能力非常關鍵。而守護神位置則看好在2021年奧運就展現強大膽識的伊藤大海。考慮到球數限制，井端監督透露甚至考慮「車輪戰」的串聯模式，例如山本3局、菅野3局、伊藤3局的極限調度。面對2026年的列強挑戰，井端監督認為日本投手的水平世界頂尖，防守不成問題。但在進攻端，他深刻體認到「到美國之後，全壘打決定勝負」。他強調，雖然他過去給人「小球戰術」的印象，但面對頂尖強投，要靠安打串聯得點非常困難，因此長打與全壘打將是能否連霸的關鍵。