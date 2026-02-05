我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Netflix《訂閱男友》前導海報，Jisoo受夠約會但又想談戀愛，表情相當厭世。（圖／Netflix）

《訂閱男友》正式公開 Jisoo跟男友們甜蜜約會

全新浪漫喜劇《訂閱男友》確定於3月6日在Netflix全球獨家上線，今（5）日同步公開前導海報與正式前導預告，作品由BLACKPINK成員Jisoo智秀擔綱女主角徐未來，搭檔徐仁國、李洙赫、徐康俊展開多線戀愛互動，劇情聚焦被工作與現實壓得喘不過氣的上班族女性，透過「虛擬戀愛訂閱服務」進入客製化戀愛世界，在現實與虛擬之間尋找心動與成長，結合職場日常、戀愛幻想與多場景約會設定，新穎題材與卡司陣容在預告釋出後立刻引發關注。《訂閱男友》正式前導預告以徐未來（Jisoo秀智 飾）的第一視角出發，日常受盡生活摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的未來，就註冊了「虛擬戀愛模擬服務」。當未來進入了虛擬世界，戴上了戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友們李洙赫、徐康俊約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動，當最後一個陌生男子拋出的提問：「你今天要跟誰約會？」讓人心跳默默漏了一拍，也很期待影集的後續發展。首度公開的前導海報，也以幽默的方式介紹《訂閱男友》的核心設定：徐未來若有所思的在一張檢視她目前戀愛狀態的清單旁，上方還標註著「立即訂閱」的提示，俏皮顯示她對現代戀愛所感受到的疲憊。Jisoo秀智表示：「這是一個關於徐未來的成長故事。她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，讓戀愛變得困難。同時這也是一部充滿活力的浪漫喜劇，有很多精彩的橋段。觀眾可以透過角色間的互動，體驗到令人怦然心動的戀愛感。我想，對於被日常生活所消磨掉生活情趣的人來說，這會是一部很有趣的療癒作品。」劇中飾演網漫製作人朴慶南的徐仁國也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人。而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」《訂閱男友》由金政植執導，他過去以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品受到關注，擅長描寫貼近現實、卻不落俗套的情感故事。影集將於3月6日正式在Netflix獨家上線。類 型：浪漫喜劇、奇幻導 演：金政植編 劇：南宮導煐語 言：韓文集 數：10主 演：Jisoo（飾演：徐未來）、徐仁國（飾演：朴慶南）開播日：2026年3月6日收 看：