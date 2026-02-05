我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巧虎電影還有互動環節。（圖／映墨藝術整合設計有限公司）

農曆春節即將到來，許多家長都希望利用假期陪伴孩子，但如果遇到天氣不好，無法出門踏青，是否感到很煩惱呢？無數孩子成長的親子教育品牌「巧連智」，時隔2年再度推出全新電影《勇氣之歌》，將於2月6日在全台威秀影城正式上映，以3D動畫打造嶄新視覺體驗，為觀眾帶來耳目一新的震撼，片長僅1小時，不怕孩子坐不住！電影於今（5）日舉辦首映會，日商倍樂生股份有限公司台北分公司小沼先生、吉的堡教育集團副總經理林財源、映墨藝術整合設計有限公司總經理陳世軍皆親臨現場。本場更特別邀請到臺北市政府社會局服務的弱勢兒童們一同參與活動及觀影，讓活動在歡樂中更添溫暖意義。巧虎與好朋友們在現場帶動唱，孩子們跟著音樂手舞足蹈，開心投入；互動環節大小朋友更是熱情搶答，笑聲與歌聲充滿整個影廳。《勇氣之歌》延續巧虎一貫的教育精神，以冒險故事引導孩子學習自信與勇氣。片中設計多個互動橋段，並有特別的互動小禮物，讓孩子能透過為巧虎加油、一起唱歌、協助解決困難，真正成為冒險隊伍的一員，打造專屬孩子的沉浸式互動體驗。全片片長約一小時，並貼心安排六分鐘中場休息，讓孩子與家長安心觀影，享受寓教於樂的親子時光。劇情主要描述，巧虎與新角色莫莉誤入「魔法包包」的奇幻世界，他們必須鼓起勇氣，相信自己與朋友，才能回到真實世界。電影傳遞「相信自己、不怕困難」的核心精神，期望孩子們在觀影後也更有勇敢面對生活中的挑戰。