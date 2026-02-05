我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白聯手杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，近日多位美方人士相繼對此提出批評。對此，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁今（5）日表示，若反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，等川普對此事失去耐心，台美貿易協定一夕之間關稅恐被大幅提高到40%。許毓仁今日在臉書發文表示，表示，近日華府罕見地出現高度一致的訊號，三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席 Roger Wicker以及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派，他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。許毓仁示警，若反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。許毓仁直言，更現實的是，「軍購」與「台美貿易關稅協定」都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點，一旦被認美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應。許毓仁認為，等川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣的國會反對軍售，台美貿易協定一夕之間關稅被大幅提高到40%，並非不可能，而是已有南韓前例的。許毓仁表示，一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾，政治後果將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」，這對台灣只有壞處，沒有好處。許毓仁強調，「時間並不站在台灣這一邊」，今日習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重，隨著四月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。