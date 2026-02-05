我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委李貞秀國籍風波未歇，內政部長劉世芳今（5）日強調目前看來李貞秀並沒有完成退籍申請手續，解職部分就由立法院來解職。對此立委郭國文今（5）日疾呼，中國人不能當台灣的立法委員，這到底有什麼難以理解的？說明中國的目標是要併吞台灣，台灣的目標是要捍衛國家主權，兩是互相矛盾，這也是為什麼必須更加提防中國人進入立法院，「台灣不要中國人進入國會，就這麼簡單」。郭國文表示，要怎麼知道李貞秀是要站在台灣立場防衛國家？還是要站在中國立場統一台灣？其實如果認同自己是中華民國台灣人，那對李貞秀而言，要放棄中國籍應該相當簡單，卻選擇填寫錯誤百出的申請單，讓自己放棄國籍的行為失敗。郭國文表示，為什麼李貞秀對中國籍會這麼依依不捨，不願放棄？更令人質疑的是，為什麼2300萬的台灣人當中，民眾黨要堅持提名一位具有中國籍、有忠誠疑慮的人當立法委員？郭國文質疑，如果李貞秀拒絕審查軍購預算，那他是依據民眾黨的指示，還是共產黨的指揮？為什麼當中共不讓她除籍，她的反應是指責中華民國政府不讓她當立委？「我再說一次，台灣不要中國人進入國會，就這麼簡單」。