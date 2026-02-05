我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史努比「呷辦桌」系列公仔，史努比和夥伴查理布朗等人坐上傳統辦桌紅椅，呈現台式辦桌場景，（圖/Be come true平台提供）

台中市府今年攜手全球超人氣Peanuts團隊，以Snoopy及其經典角色宣導交通安全，引發史努比控高度關注。業者腦筋動得快，結合即將到來的春節，推出史努比「呷辦桌」系列公仔，讓史努比、查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客等夥伴，通通坐上紅通通的傳統辦桌紅椅，完美呈現台式辦桌場景，喜氣洋洋很應景，即日起開放預購。來自美國經典漫畫「Peanuts」的史努比，是全世界家喻戶曉的狗狗之一，自問世以來，憑藉天馬行空幻想，純真又幽默風格征服全球粉絲的心，成為跨世代的療癒象徵。75年來「Peanuts」熱潮不減，各大展覽、聯名商品接連登場，史努比可愛卻帶點小孤僻的魅力，依舊征服全球。即日起開放預購的《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔，以隨時隨地皆可辦桌為靈感，首次將台灣傳統辦桌文化結合史努比宇宙，變成超可愛的微型場景，在桌上就能舉辦迷你派對。此次共推出四款主題：史努比與查理布朗共享「花好月圓炸湯圓」、史努比的妹妹貝兒與露西是暈碳炸彈「紅蟳米糕」、史努比的哥哥歐拉夫大啖「龍蝦沙拉與清蒸魚」、每組皆附迷你紅椅。此外，糊塗塌客則端出澎湃「佛跳牆」，搭配極具代表性的辦桌紅大圓桌擺件，湊齊整套就可自由擺拍，重現那份圍桌相聚的熱鬧與人情味，不論是擺設收藏、節慶拍照，即可瞬間開席，隨時回味辦桌的療癒時刻！《Snoopy & Friends 台灣辦桌》單入售價480元，坐滿開席組限定1,880元（附特製辦桌菜單小卡），自2月5日起在Be come true官方網站或授權經銷通路開放限時預購，想感受「呷辦桌」魅力的粉絲不要錯過！