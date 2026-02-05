我是廣告 請繼續往下閱讀

類別 詳細資訊 現職 新竹市副市長（預定2026年3月上任）國立清華大學體育室專任副教授 / 棒球總隊教練



出生日期 1968 年 1 月 5 日（58歲） 出生地 台灣（棒球啟蒙於台北市延平國小） 守備位置 游擊手、三壘手（右投右打） 🎓 學歷背景



碩士： 中國文化大學 運動教練研究所





中國文化大學 運動教練研究所 學士： 中國文化大學 體育系





中國文化大學 體育系 青棒： 屏東縣 私立美和中學（名教練李瑞麟指導）



⚾ 棒球生涯與榮譽



林琨瀚是 90 年代台灣棒壇的代表性人物，兼具優異的防禦技巧與穩定的打擊火力。



國家隊榮光：



1992年巴塞隆納奧運： 擔任主力內野手，助中華隊奪下奧運銀牌。



1998年曼谷亞運： 銅牌成員。



2006年杜哈亞運： 擔任中華隊教練，助隊奪下金牌。





職棒戰績：



中華職棒 (CPBL)： 效力三商虎隊 (1994–1998)，曾獲金手套獎 (1998)、多次入選明星賽。



台灣大聯盟 (TML)： 效力台北太陽隊 (1999–2002)，曾獲打擊王、金手套獎。



生涯通算： 打擊率 0.283、35支全壘打、338 分打點。





新竹市政府今（5）日拋出人事震撼彈，宣布延攬前中華職棒三商虎隊球星、現任國立清華大學副教授林琨瀚出任新竹市副市長，預計於今年3月正式上任，刷新了職棒退役球員在地方政府的職涯天花板，成為，盼開啟「學術、體育、市政」三位一體的治理新局。回顧林琨瀚的生涯，起點是台灣棒球最輝煌的黃金世代。出身美和中學的他，年僅24歲便披上國家隊戰袍，與黃忠義、吳思賢等傳奇名將並肩作戰，在1992年巴塞隆納奧運為台灣奪下一面珍貴的銀牌。那時的他，是球場上最靈活的守備中樞；而這份在極大壓力下仍能冷靜應對，也成為他日後跨界發展的核心基因。1994年，林琨瀚加盟中華職棒三商虎隊，在職棒狂熱的90年代，以細膩的球感與關鍵一擊的能力，成為球迷心中的「明星游擊手」。他生涯留下打擊率2成83、35支全壘打的成績，隨後亦曾轉戰台灣大聯盟聲寶太陽隊。不過，林琨瀚在退役後選擇了一條少有人走的路。他並未侷限於教練職務，而是轉身投入學術界，進入國立清華大學體育室任教，從講師一路耕耘至專任副教授。這段在頂尖學府的行政與教學歷練，讓他不僅懂體育，更具備了管理思維與跨領域協調能力，這正是新竹市長高虹安看中其成為「教育行政長官」的關鍵特質。林琨瀚的背後更有一個強大的「金牌家庭」，其妻朱彩鳳曾是知名女籃國手，現任高中體總秘書長。夫妻倆一攻籃球、一守棒球，退役後分別在體育行政與教育領域發光發熱。這種互相扶持的家庭韌性，將成為他面對繁雜市政工作時最強悍的後盾。隨著林琨瀚即將於3月入主市府，外界期待他能將運動員「永不放棄」、「戰術紀律」的精神帶入公部門，在新竹這座科技古城擊出一支漂亮的「市政全壘打」。