▲黃詠淇曝光弟弟的發病過程。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

已故男星馬如龍的兒子黃人龍今年2月2日過世，和大S、袁惟仁同一天離開，令人感慨萬千，黃人龍的姊姊黃詠淇今（5）日在臉書寫下長文，透露弟弟從感覺身體不適到離開僅8天，最後身形急遽消瘦，令人不捨。黃詠淇提到，弟弟的離開對所有家人來說都是打擊，過去從沒聽過弟弟身體不適，也沒有慢性疾病，直到2個多月前開始出現輕微過敏、腰痛和腳麻的症狀，本來以為是弟弟長期在日本工作，疏忽了身體的狀況。黃詠淇說，「1月26日他回到台灣後，告知家人自己鼻子疼、牙疼、腰疼，身形還急劇消瘦。於是在2月2日，我和他約定一同去做健康檢查。」當天還進行了抽血、糞便、心電圖等檢查，也都顯示正常。未料回家後，黃人龍就在傍晚暈倒，眉峰撞到小物件，臉部些許流血，黃詠淇回憶，「弟媳下班回家發現弟弟倒在地板上，起初以為是滑倒，便立刻撥打119急救。119救護人員趕到後，全程弟媳與我視頻通話，目睹了整個急救過程，直至我匆忙趕到醫院急診室。」令人遺憾的是，最後黃人龍因「心因性猝死」過世，黃詠淇感嘆，「在弟弟人生最後的這段旅程中，只願能靜靜陪伴他走過這無比艱難的路程，讓他能安心無罣礙地去與爸爸及博鈞相聚。」事實上，在馬如龍過世沒多久後，黃詠淇的兒子就因為車禍離世，如今弟弟也過世，讓她再度受到錐心之痛，「內心的破碎程度已絕非文字和語言所能形容，但無論人生這一課題要面對怎樣的艱難困境，無論接不接受，我都會毅然面對，因為這是當年答應過爸爸和我生母的。」黃詠淇也感謝所有醫護人員對弟弟的救治，目前黃人龍的靈堂設置在桃園，2月12日將舉辦追思會。