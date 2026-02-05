我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉澤演稍早才現身台北大巨蛋，被粉絲笑說「幫隊友場勘。」（圖／IG@taecyeonokay）

隨著世界棒球經典賽（WBC）即將開賽，2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽將於2026年2月25日至28日在臺北大巨蛋盛大舉行，現場不僅邀請福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊來台和中華隊比賽，還邀請Dara（Sandara Park）、李聖傑、滅火器、2PM以及MONSTA X擔任賽後演唱會嘉賓，促成一場跨國的交流盛會。2PM、MONSTA X受邀擔任台日棒球交流賽最後一天比賽的壓軸嘉賓，出道19年、被譽為「獸系偶像」的2PM，將由隊長JUN. K與Nichkhun來台演出；人氣男團MONSTA X則派出隊長SHOWNU與門面成員HYUNGWON參與，雖不是全員來台開唱，不過仍讓粉絲相當期待他們會帶來什麼精彩的表演。有趣的是，2PM成員玉澤演1月時出席信義區品牌活動時，才提到：「正在準備2PM演唱會！」掀起粉絲一陣暴動，甚至今（5）日稍早還上傳了自己在大巨蛋的照片，因此讓許多粉絲笑說：「先幫成員場勘大巨蛋環境。」本次賽事邀請日職福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，將在大巨蛋對戰中信兄弟、中華隊、味全龍，讓台日球迷能在大巨蛋近距離感受高張力的對抗氛圍。賽後演出卡司同樣話題十足，首日（25日）由2NE1成員之一Dara（Sandara Park）率先登場；第二天則是情歌天王李聖傑接棒；第三天交接滅火器樂團登台；最後一天則是由2PM成員JUN. K、Nichkhun以及MONSTA X成員SHOWNU和HYUNGWON登場，為體育盛事添上最華麗的句點。