資深媒體人張雅琴擁有長達30餘年的新聞閱歷，鏗鏘有力的播報方式、嫉惡如仇的風格獲得「女戰神主播」封號。張雅琴日前公開穿細肩帶短洋裝的照片，罕見秀出苗條體態，還大露少女般的鉛筆細腿，讓網友為之驚豔，「這身材不容易啊！」
張雅琴穿洋裝露美腿 年過花甲狀態傲人
本月初，張雅琴在粉專上傳一張外拍照，她紅棕色長髮披肩，戴茶色太陽眼鏡，穿一件黑色極細肩一件式小洋裝，坐在洛杉磯比佛利山莊地標前的水池邊，只見張雅琴露出肩頸、鎖骨線條，腰身不見明顯贅肉，連小腹也很平坦，一雙筆直纖腿更是目光所聚，年過花甲的狀態相當傲人。
張雅琴發文寫道：「怎麼天氣又變涼了？這種天氣難怪想念加州陽光。」透露該張相片為去年9月所拍的舊照，貼文引來許多網友評論，「真的是氣質美女，羨慕」、「身材真好」、「名符其實的美魔女」、「從小看您到現在都沒變，年輕又漂亮」、「太辣了吧！」
規律運動維持身材 素顏照評價兩極
62歲張雅琴平時靠游泳、皮拉提斯、跳舞保持勻稱身材，她過去分享結束運動，並完成梳洗、正在吹頭髮的自拍照，只見她一頭蓬鬆長髮散落肩上，戴國旗口罩，臉上完全沒有上妝，一對細眉相當搶眼，雙眼皮深邃，略為無神，皮膚白皙無瑕。
雖然與工作時的樣貌相比有些差距，但素顏的張雅琴減齡不少，也較為平易近人，網友誇讚：「素顏和上妝都一樣亮麗」、「身材好，令人好生羨慕」、「看妳新聞報導看了十幾年了，還是那麼美」、「看起來好年輕」、「保養得很漂亮」，不過也有人看法不同，「這是誰啊」、「沒化妝差好多」。
資料來源：張雅琴主播臉書
