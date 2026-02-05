我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）的職業生涯迎來最後轉折。在一筆涉及洛杉磯快艇、布魯克林籃網與多倫多暴龍的三方交易中，這位40歲的老將被送往多倫多。然而，這趟北境之旅恐怕還沒開始就將結束，多家美媒報導指出，暴龍為了清出薪資空間，預計將隨即裁掉保羅。保羅日前已宣布這將是生涯的「最後一舞」，雖然本季回鍋快艇的經歷並不愉快，且身手已過巔峰，但憑藉豐富的經驗、領導力與組織能力，對於爭冠球隊或年輕隊伍仍具價值。若保羅恢復自由身，哪裡會是他高掛球鞋前的最佳終點站？外媒點名鵜鶘、金塊與湖人3支球隊。這是一個充滿情懷的劇本。紐奧良是保羅職業生涯的起點（2005年首輪第4順位被黃蜂選中），若能在此退役將是完美的結局。在鵜鶘，保羅無需背負戰績壓力，可以安心扮演導師角色，指導普爾（Jordan Poole）、費爾斯（Jeremiah Fears）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）與霍金斯（Jordan Hawkins）等後場球員。此外，他的擋拆教科書級功力，將能加速球隊年輕核心奎恩（Derik Queen）的成長。對於紐奧良而言，迎回這位昔日的「蜂王」，不僅是戰力升級，更是無價的傳承。作為歷史上最偉大的無冕王之一，加盟丹佛金塊將給予保羅衝擊生涯首冠的最佳機會。雖然奧克拉荷馬雷霆也是潛在選項，但金塊的體系似乎更適合這位老將。想像一下約基奇（Nikola Jokic）與保羅這兩位高球商大師同時在場，或是由保羅帶領第二陣容，讓莫瑞（Jamal Murray）能更專注於得分。保羅穩定的中距離與關鍵時刻的處理球能力，將使金塊在季後賽更加難以被擊敗。對於正試圖培養皮克特（Jalen Pickett）等年輕後衛的金塊來說，擁有一位12屆全明星老將坐鎮，絕對是利大於弊。對於永遠處於「贏在當下」模式的洛杉磯湖人來說，簽下保羅是提升奪冠機率的低風險操作。雖然湖人後場已擁有唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與史馬特（Marcus Smart）等好手，保羅的上場時間可能受限，但他能有效掌控比賽節奏並分擔持球壓力。保羅在馬刺時期已證明自己不需要大量球權也能發揮影響力，加盟湖人不僅能與摯友詹姆斯（LeBron James）聯手，還能與昔日快艇時期的隊友、現任湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）重聚。值得一提的是，陣中還有他的前太陽隊友艾頓（Deandre Ayton），這種熟悉度將幫助他無縫接軌，為自己的指環夢做最後一搏。