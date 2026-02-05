我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義28隻品種貓、1隻混種貓登記認養！千人開搶：中籤率僅0.65%

▲嘉義防治所日前公布登記認養訊息，從1月26日到1月30開放登記，短短5天吸引5660人參與，中籤率僅0.65%。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）

嘉義品種貓搶認養！最夯前3名曝光：混種幼貓人氣也高

登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別是第19號（501人登記）、第20號（482人登記）與第5號（(376人登記）。

緊急收容安置的混種幼貓即便沒有品種貓光環，依舊吸引多達63位民眾登記

▲編號29號是緊急收容安置的混種幼貓，即便沒有品種貓光環，依舊吸引63位民眾參與登記。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

嘉義縣「喵星人命定配對活動」直播時間

嘉義縣「喵星人命定配對活動」直播平台

嘉義縣「喵星人命定配對活動」抽籤規則

嘉義縣「喵星人命定配對活動」抽籤名單