嘉義28隻品種貓搶認養！嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）去年底查獲非法繁殖場沒入28隻品種貓，為協助貓咪找到飼主，舉辦「喵星人命定配對活動」活動，登記開放短短5天就吸引5660人參與，中籤率僅0.65%，將在2月8日上午10時透過官方臉書直播抽出幸運飼主，官方也公布本次活動人氣3大貓咪、抽籤名單，提供給參與民眾確認。
嘉義28隻品種貓、1隻混種貓登記認養！千人開搶：中籤率僅0.65%
嘉義縣家畜疾病防治所去年查獲非法繁殖場，沒入28隻品種貓，舉辦「喵星人命定配對活動」，為求公平於1月26日至1月30日舉辦登記抽籤活動，且除了28隻品種貓以外，還另外增加1隻混種貓咪。
嘉畜所表示，本次活動登記人數眾多，經過審慎評估篩選後，淘汰戶籍地在外縣市或未提供身分證等630人次、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者497人次、重複登記者117人次、其他問題者16人次，最終符合抽籤資格者計4400人次，中籤率約0.65%。
嘉義品種貓搶認養！最夯前3名曝光：混種幼貓人氣也高
本次認養活動，登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別是第19號（501人登記）、第20號（482人登記）與第5號（(376人登記）。值得注意的是，其中一隻緊急收容安置的混種幼貓即便沒有品種貓光環，依舊吸引多達63位民眾登記，展現社會大眾對生命價值的高度認同。
根據嘉畜所表示，113年曾辦理貓認養抽籤活動，15隻貓就吸引超過2.5萬人次登記，中籤率僅萬分之6，考量當時中籤者皆非嘉義縣民，這次活動改為限定嘉義鄉親參與。本次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗。
📍嘉義縣「喵星人命定配對活動」直播時間
2月8日上午10時透過抽出幸運飼主。
📍嘉義縣「喵星人命定配對活動」直播平台
將透過官方臉書粉絲專頁直播抽籤，由縣長翁章梁抽出29位飼主。
📍嘉義縣「喵星人命定配對活動」抽籤規則
1、每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則。
2、若正取認養人如未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，嘉畜所保有評估該認養者是否合適認養之權利。
📍嘉義縣「喵星人命定配對活動」抽籤名單
抽籤名單請點此。
為配合個人資料保護法，名單未顯示完整姓名。因登記人數眾多，若查詢時不確定姓名第1或第3字是否與他人相同，歡迎致電嘉畜所寵物管理課（05-3620025轉65）協助查詢。
資料來源：嘉義縣家畜疾病防治所
