財神祖廟北港武德宮主委林安樂，近日赴日本奈良訪問旅遊，不料今日清晨台灣時間5點多，人在異國的他卻突然被手機警示吵醒。原來是宮內的AI火警預警系統偵測到辦公機房起火！同仁靠著即時通報，火速在鋰電池爆炸之際拿著滅火器衝向現場，同時打給消防求救，不到10分鐘火勢就受到控制，將財損降至最低。事後林安樂也在臉書驚魂未定地描述這場「不幸中的大幸」，詳述火災的原因及全過程，同時感謝消防隊神救援及武財公保佑！北港武德宮主委林安樂今發文表示，清晨5點多收到AI系統預警通知，顯示武德宮機房與幹部辦公室起火。偵測到煙霧後，系統第一時間依序通報櫃檯、總幹事及主委，即時啟動應變機制。林安樂指出，起火點為工具充電器及鋰電池受熱爆炸，火勢於5點33分轉劇。櫃檯值班同仁在獲報後，一分鐘內即持滅火器衝向現場，並於5點36分通報消防隊。消防人員於8分鐘內抵達，隨即在7分鐘內控制火勢。此次意外除起火區的個人用品與金紙部部分供品毀損外，並無更嚴重的災情。林安樂感嘆，武德宮自民國69年入火安座以來，近50年來每晚皆安排人力留守巡視，就是為了守護莊嚴道場、防範火險於未然；如今除了傳統人力巡守，更靠著AI系統在火起前的關鍵一分鐘發出示警，讓同仁能在鋰電池爆炸的措手不及瞬間排除狀況。林安樂表示，雖然目前有3位幹部需更換辦公地點，但他幽默地說，比起無辜的主委這不算什麼，更直言這場驚魂記是「不幸中的大幸，武財公保佑！」