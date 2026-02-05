我是廣告 請繼續往下閱讀

北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例死亡，為國內今年首例。而台北捷運也傳出有老鼠趴趴走。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理。相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。A：疾管署官網說明，是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如：鼠類傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。A：疾管署官網表示，主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物飛沫而感染。被感染而無症狀的嚙齒類動物尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒齧齒動物咬到即會受到感染。A：疾管署官網指出，臨床症狀主要可分成2群：發燒、血小板減少、急性腎衰竭為漢他病毒出血熱的3大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，出血症狀在第3-6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。A：疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。疾管署說明，包括防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。北市衛生局提醒，，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1:9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，也應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。北市衛生局呼籲，；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。Ａ：疾管署官網表示，目前對於漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，並隨時注意監測體液與電解質平衡以及觀測血壓的變化。