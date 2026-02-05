連續兩年榮獲《米其林指南》入選的台北法式餐廳ÉCRU CUISINE TOBI，今年全新推出冬季菜單，再次展現了其細膩優雅的季節感。主廚飛松裕之（Hiroyuki Tobimatsu）以紫羅蘭（スミレ，Sumire）為靈感，搭配台灣食材重現在法國布根地修業時的回憶；端出少見紐西蘭鹿肉佐黑蒜醬，吃得到溫潤馥郁的野味肉香。《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃，最喜歡大豆苗入料、清新溫潤的真鯛蕈菇澄清湯；熱前菜冬筍蝸牛、旬魚佐雪莉酒醬泡沫，都印象深刻。
紫羅蘭揭開序曲！日本職人精神、台灣在地食材、重現有如暖陽的法國回憶
台北東區低調法式餐廳ÉCRU CUISINE TOBI，曾榮獲2024年、2025年《米其林指南》入選。今年全新推出的冬季菜單，再次展現細膩優雅的季節感。主廚飛松裕之（Hiroyuki Tobimatsu）以紫羅蘭（スミレ，Sumire）蘊含謙虛、誠實與幸福的花語為靈感，揭開本季美味序章。搭配台灣食材重現在法國布根地修業時的回憶，以4道開胃小點品味法國西南部的冬季假期。
「紫羅蘭瑪德蓮」以花香打開味蕾，溫熱的柔和香氣中帶有鹹味；「小蕃茄泥與草莓丁」冷點，覆以薰衣草與丁香製成的泡沫、並點綴薄荷與松子，清新酸果香；「宜蘭豪野鴨」重現法國西南部鄉土料理中鴨肉與豆子燉煮的風味，濃縮於小巧塔殼，一咬濃郁肉香且多汁，搭配馬約蘭、紅紫蘇中和鹹膩；最後起源於布根地的「Gougère」，以揉入乳酪的泡芙麵糰，包覆白花椰菜製作的內餡與慕斯，散發點綴手指萊姆果香與香甜酒細膩風味。
沒想到，花椰菜是主廚飛松裕之印象深刻的法國冬季食材之一，因為當年苦於無法順利發音「花椰菜」法文，多次請教同事學習的溫暖回憶，湧上心頭。
冷熱流轉！經典中見新意 澄清湯燃起味蕾欲望
冷前菜「菊芋｜帝王蟹」以土壤與海洋為主題，底層鋪有油封菊芋、搭配菊芋泥與炸菊芋片，吃得到3種細膩口感變化；在時蔬果凍帶來的輕盈清爽中，吃得到北海道帝王蟹絲的新鮮，與蒔蘿及三色堇的香氣收尾。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，所有食材正好分為三等份，吃的時候可以將炸菊芋脆片為底盛裝，油封菊芋的潤澤、帝王蟹肉的鮮甜搭配爽脆的豐富口感，相當滿足。
而熱前菜「竹筍｜蝸牛｜布根地奶油」將台灣冬筍經汆煮、炙燒再燉煮，搭配先煮後烤、保留彈性的法國蝸牛，羊肚菌與布根地奶油泡沫襯托。記者吃到飽水潤脆口感的筍香層次、配上Q彈蝸牛與辛香奶油泡泡，食慾直接甦醒過來。
而主廚為ÉCRU打造標誌性的「真鯛｜蕈菇澄清湯｜季節時蔬」，在白玉蘿蔔、蘑菇與糯麥等時蔬上，以生魚片形式鋪上九州真鯛，於桌邊沖入以魚高湯、牛肝菌與柑橘熬製而成的澄清湯。記者相當喜歡本季飛松裕之選擇台灣大豆苗入料，在台灣蔬菜、日本海鮮與法國代表的澄清湯，三國風土交融的協調感中，以清新的豆香襯托湯頭風味的深邃與清澈，經典中見新意，再加上嫩口鯛魚、類似薏仁口感的糯麥，越喝越上癮，溫潤舒心。
紐西蘭鹿肉佐黑蒜醬！溫潤馥郁的野味肉香
日本「旬魚｜雪莉酒醬」富有彈性的細緻肉質，搭配南瓜泥的溫潤甜感、點綴鼠尾草香氣，再融合雪莉酒和乾蔥熬製的輕盈酸香醬汁融合，記者認為，將酒香醇厚風味變成輕盈泡沫入口很討喜，最特別的是，吃完南瓜泥後再吃魚肉，上頭的泡沫醬汁彷彿酒精昇華般，甜感迸發而沒有酒味。
冬季菜單重頭戲，端出難得野味「紐西蘭鹿肉｜黑蒜醬」，選以相對暖嫩的鹿肉菲力，佐以黑蒜為基底的醬汁，配搭烤羽衣甘藍、核桃、黑珍珠蓮霧與酥脆炸牛蒡絲配菜，濃郁醬汁嚐得到甜感，配上頗有咬勁的紅肉、算是襯味不鹹膩。
而甜點「蘋果｜蜜香紅茶｜千層酥」則選用日本青森富士蘋果，以千層酥夾起新鮮蘋果薄片、漬蘋果、蘋果奶霜威士忌，搭以蜜香紅茶冰淇淋，完美作收。
ÉCRU CUISINE TOBI 2026冬季提供三款套餐價格可選，7道式品味套餐，每位2980元 +10%服務費；8道式季節套餐，每位3980元 +10%服務費；10道式饗宴套餐，每位5980元 +10%服務費。另提供午間套餐，開放多種組合提供點餐自由。
ÉCRU CUISINE TOBI 餐廳資訊與訂位指南
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷19號
電話：02-2779-0146
營業時間：午餐12:00-14:30、晚餐18:00-22:00
備註：ÉCRU 採輪替公休制，最新每月公休日資訊請參閱線上訂位頁面說明。
另外，台北文華東方酒店「Bencotto」，榮獲義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定，由原副主廚馬利歐奎達（Mario Quarta）榮升主廚，推出以「家鄉食憶」為風味靈感的全新主廚推薦套餐及新單點美饌，主打地中海式海鰲蝦搭配海鮮高湯凍、手工綜合義大利麵佐煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫、酥炸立鱗馬頭魚、炙烤 F1 和牛紐約客等佳餚。
季節限定4道式套餐3180元+10%、5道式套餐3680元+10％，另有多款新單點菜色620元+10%起。
資料來源：ÉCRU CUISINE TOBI、台北文華東方酒店
