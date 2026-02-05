我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本傳統音樂代表性的藝能名門「三響會」成員、同時也是重要無形文化財綜合指定保持者的田中傳次郎為策劃、執導並擔綱演出。（圖／財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

▲歌舞伎演員大谷廣松則將呈現源於中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融（圖／高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

2026年高雄春天藝術節今年將邀請《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》，4/24（五）晚上19:30於高雄文化中心至德堂華麗登場，僅此一場。這次演出特別邀請日本傳統音樂代表性的藝能名門「三響會」成員、也是重要無形文化財綜合指定保持者田中傳次郎策劃、執導並擔綱演出。該節目門票將於2月10日中午12時正式啟售，並推出限時早鳥優惠。這次演出內容涵蓋歌舞伎音樂與舞踊、日本傳統舞踊、邦樂以及居合道演武，以江戶時代淬鍊出的藝能精粹，呈現歷經世代傳承的文化記憶，歡迎喜歡日本藝能的觀眾可以親身走進劇場，感受日本傳統藝能的精神核心與極致美學。2026高雄春藝節重磅節目 《日本江戶傳統藝能之夜》2/10啟售這次演出是以江戶時代確立的傳統藝能為主軸。江戶時期不僅是日本舞台藝術形式的集大成時期，也奠定了以「傳承」為核心的藝能制度。藝能是歷經時間淬鍊、流傳於血脈中的文化記憶，其技藝不再屬於個人，而是代代相傳，承擔不斷琢磨與昇華的文化責任。無形文化財所重視的不僅是技法本身，更包括技法背後的精神與刻在血脈裡的文化記憶。演出陣容匯聚日本頂尖藝能家，包括歌舞伎名門世家多位資深與新一代演員：大谷廣松、長唄與唄方-杵屋勝英治、杵屋五太郎、長唄與三味線方-杵屋勝國悠、松永忠三郎、囃子音樂家-田中傳次郎、龜井太一、藤舍悅芳、梅屋陸人、藤舍傳生、後見-市川右若，以及和太鼓演奏家-辻勝與音間大誠、津輕三味線-佐佐木光儀、殺陣居合道演武－市瀨秀和。藝術家們將攜手演繹一夜限定的日本傳統藝能的精髓，每一細節皆閃耀著傳承的歷史與文化光芒。這次節目亮點包括田中傳次郎與長子龜井太一首次在台灣同台演繹《三番叟》，此作品象徵祈念與重生，蘊含對世代傳承的領悟與使命感。歌舞伎演員大谷廣松則將呈現源於中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎親自擔綱演奏。演出還特別安排歌舞伎隈取化妝與著裝實演，讓觀眾近距離感受每一筆勾勒出的角色輪廓與層疊服裝的華麗之美。《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》節目將於2/10（星期二）中午12:00正式啟售，主辦單位祭出早鳥優惠7折直至2/28止，歡迎喜歡日本傳統藝能的觀眾把握優惠良機，亦可提早選最佳視野優良席位；另有青年席5折等相關優惠。觀眾可至OPENTIX售票網購票。節目詳情請上高雄春天藝術節官網 或上高雄春天藝術節FB、IG查詢。