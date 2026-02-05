蘋果日前正式釋出iOS 26.2.1版本，此次更新主要新增對AirTag 2的支援並修復部分錯誤。原本應該提升體驗，但國外科技媒體與論壇陸續傳出災情，許多用戶反映更新後手機不僅變慢、發燙，甚至連地圖內儲存的地點都消失，Face ID失效等，但上述的狀況似乎不是大規模的災情。
根據《Mac Observer》報導指出，蘋果釋出 iOS 26.2.1 的初衷是為了優化系統，但有不少用戶在 Reddit 和蘋果官方論壇抱怨，安裝新版本後反而引入了更多新錯誤。其中，最令用戶頭痛的常見災情包括：
1.嚴重的電池耗電問題，讓手機續航力顯著下降。
2.手機出現延遲，甚至有應用程式頻繁閃退。
3.蘋果地圖資料遺失，已儲存的地點和收藏夾莫名消失。
4.Face ID 驗證失靈，部分第三方應用程式無法正常使用人臉辨識。
5.控制中心與 HomeKit 異常，未如預期回應。
6.系統報告的儲存空間出現異常波動或突然下降。
7.更有少數嚴重案例傳出手機會反覆重啟，導致設備變得極不穩定。
似乎非大規模災情
報導指出，雖然這些問題似乎並非普遍性的大規模災情，但已造成一定數量的用戶困擾。如果擔心手機更新後會有異常，可先觀望一陣子再決定是否升級，以免手機變磚或資料遺失。
資料來源：Mac Observer
