我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗可麗滑社群看到過世媽媽瞬間淚崩。（圖／翻攝自苗可麗臉書）

苗可麗的母親在2025年3月初過世，每當聊起媽媽她總會忍不住落淚，昨（4）日她在臉書分享，某天搭計程車時滑Threads，看到網友PO了20年前的影片，結果影片中卻拍到她的媽媽，苗可麗當場淚崩，「這是什麼神操作，我相信祢是透過這方式，讓我知道祢一直都在！」也有網友發現，影片中背景是很多年前的神奇寶貝樂園，今（5）日東京首座PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）開幕，讓很多人都在滑2006年的台灣神奇寶貝樂園影片，沒想到藏著這麼大顆的洋蔥。苗可麗在臉書分享一則畫面模糊的影片，看起來很有年代感，接著寫下，「你相信嗎，你愛的人會透過很多方式，讓你知道祂一直都在，有人在Threads上分享，他的父親20年前拍的影片，你們猜我看到誰，我的媽媽、媽媽！」並附上3個哭臉的貼圖。苗可麗不敢相信，她認為這是媽媽用自己的方式，讓她知道祂一直都在，讓苗可麗直接淚崩，她也說影片中紅白條紋小女生後面的就是她的母親，笑得非常燦爛、溫暖，而紅白條紋小女孩，就是她的女兒。許多網友也看哭，「一定是因為妳做得很棒，媽媽也知道妳需要支持」、「媽媽知道妳想祂」、「原來愛一直都在身邊，感動瞬間」。