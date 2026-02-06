新北市住宅及都市更新中心（以下簡稱新北住都中心）成立滿5年，這5年來積極從事「都市更新」及「社會住宅」，在公辦都更方面，永和大陳單元3創下「5個月內完成252戶全數點交」的整合紀錄；在社宅營運上，達成90%的滿意度，新北住都中心表示，未來也會擴大都更版圖、改善都市環境品質，並持續提升社宅管理品質，讓新北成為更宜居的地方。
積極推動公辦都更 大陳單元達9成整合率
堪稱全台最大、產權最複雜的公辦都更案「永和大陳都更案」，新北住都中心也展現執行力，永和大陳單元1、3、4都市更新案整合戶數超過900戶、人數約1200人，面積約4.1公頃，總銷金額逾新台幣千億元，在中心推動下，都達9成以上的整合率，其中大陳單元3更創下「5個月內252戶全數點交、無須代拆」的紀錄，目前已動工，預計在2029年完工交屋。今年預計再推出3案公辦都更招商，投資金額逾250億元，目前整合率已突破80%。
推動580專案與全案管理 加速危險建築重建
為加速海砂屋及耐震不足建築重建速度，新北住都中心配合市府執行「危險建築物580專案計畫」，首案「土城清水案」在0403地震後被評為紅單建築，透過專案協助，不到1年同意比例即突破8成，於2025年底成功簽約招商，預計2029年開工。在輔導民辦都更方面，住都中心擔任「全案管理」角色的蘆洲光華段案已通過都更審議，結合「防災都更2.0」爭取容積獎勵，大幅降低地主自主更新風險；同時協助新莊中港路及公園一路等海砂屋社區，分別達成開工及申請使照的具體進展。
持續守護居住正義 社宅住戶滿意度達90％
除了都市更新之外，新北住都中心也積極維護居住正義，截至目前已接管37處社會住宅，總計提供4824戶，守護超過4800個家庭的居住權益。5年來已經累計受理申請案件逾8萬件，並透過審查機制篩選住戶、照顧弱勢，目前社宅弱勢入住比例高達53%，超過《住宅法》規定的40%標準；同時導入訪視制度，主動媒合長照與社福資源，提供全人關懷。新北住都中心導入標準化作業流程（SOP）與評鑑制度，致力提升物業管理品質，住戶滿意度從2022年的81.4%一路攀升至2025年的90%。
為了讓都更資訊更透明，新北住都中心成立5年來，已舉辦1216場次法令宣導說明會，參與民眾超過18萬人次。新北住都中心更結合各大專業公會組成「新北都更大聯盟」，提供跨領域諮詢。而在社宅社區經營上，也舉辦超過100場活動與課程，並管理托嬰、日照等20處公益空間，讓住戶在社區內即可獲得適切照顧，打造更有溫度的居住環境。
資料來源：新北住都中心
