周六至下周一（2月7日至2月8日）確定將有寒流襲台，中央氣象署預報員賴欣國表示，本波寒流最冷時間點在「周日至下周一清晨」，台南以北低溫普遍在10度以下，空曠地區下探7度或更低；且明（6）日開始鋒面南下，大台北、東半部地區降雨增多，民眾務必注意氣溫、降雨的劇烈變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
寒流周末襲台　下周一白天回暖

賴欣國指出，明天白天各地高溫些微下滑，北部、宜蘭21至24度，東部23至26度，南部25至29度，早晚各地低溫16至20度，周六寒流南下，北部、宜蘭白天剩下13至18度，中部、花蓮17至21度，南部21至27度，台東19至23度。

賴欣國提醒，周六是降溫、越晚越冷的一天，北台灣清晨16度，晚上剩下12度，周日至下周一清晨氣溫坐低，台南以北及宜蘭只有9至11度，沿海、空曠地區再低2度，甚至可能跌破7度，其它地區普遍也只有11至13度，下周一白天寒流減弱之後才逐漸回溫。

▲寒流來襲，周六一整天都在降溫，周日至下周一清晨最冷，台南以北低溫普遍不到10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲寒流來襲，周六一整天都在降溫，周日至下周一清晨最冷，台南以北低溫普遍不到10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明天鋒面南下　高山有機會下雪

降雨方面，賴欣國提到，明天由於受到鋒面影響，北部、宜花的降雨機率提高，全天有不定時雨勢，台東、中南部山區也有短暫雨，中南部平地偶爾有零星雨勢，周六水氣仍多，北部、東半部、中南部山區都有降雨，其它地區多雲，體感濕冷。

周日水氣稍微減少，桃園以北、東半部、西半部山區仍有零星雨；下周一雨勢趨緩，僅東半部有零星短暫雨；寒流影響期間，周六、周日北部及宜蘭1500公尺以上高山、中部及花蓮2500公尺以上高山都有下雪機率。

賴欣國也補充，下周三、下周四（2月11日至2月12日）預計還有有另一波冷氣團影響台灣，屆時氣溫又會下滑，北部、東半部環境轉濕。總結來說，民眾本周末務必最好保暖措施、出門攜帶雨具，年假前冷空氣依舊旺盛。

▲氣象署提醒，周五鋒面襲台，北部、東半部容易下雨，周日開始慢慢轉乾，各地雨勢逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周五鋒面襲台，北部、東半部容易下雨，周日開始慢慢轉乾，各地雨勢逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

相關新聞

天氣／周末最冷5度！寒流籠罩「北台灣濕冷有雨」　這天才回暖　

周末寒流急凍4天！大台北、宜花跌破10度　夜晚清晨最冷恐下探6度

天氣預報／西望洋颱風不影響台灣！寒流明晚南下　周末北台灣8度

北台灣跌破8度！超強寒流周六急凍　氣象署：先濕後乾有機會下雪