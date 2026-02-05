周六至下周一（2月7日至2月8日）確定將有寒流襲台，中央氣象署預報員賴欣國表示，本波寒流最冷時間點在「周日至下周一清晨」，台南以北低溫普遍在10度以下，空曠地區下探7度或更低；且明（6）日開始鋒面南下，大台北、東半部地區降雨增多，民眾務必注意氣溫、降雨的劇烈變化。
寒流周末襲台 下周一白天回暖
賴欣國指出，明天白天各地高溫些微下滑，北部、宜蘭21至24度，東部23至26度，南部25至29度，早晚各地低溫16至20度，周六寒流南下，北部、宜蘭白天剩下13至18度，中部、花蓮17至21度，南部21至27度，台東19至23度。
賴欣國提醒，周六是降溫、越晚越冷的一天，北台灣清晨16度，晚上剩下12度，周日至下周一清晨氣溫坐低，台南以北及宜蘭只有9至11度，沿海、空曠地區再低2度，甚至可能跌破7度，其它地區普遍也只有11至13度，下周一白天寒流減弱之後才逐漸回溫。
明天鋒面南下 高山有機會下雪
降雨方面，賴欣國提到，明天由於受到鋒面影響，北部、宜花的降雨機率提高，全天有不定時雨勢，台東、中南部山區也有短暫雨，中南部平地偶爾有零星雨勢，周六水氣仍多，北部、東半部、中南部山區都有降雨，其它地區多雲，體感濕冷。
周日水氣稍微減少，桃園以北、東半部、西半部山區仍有零星雨；下周一雨勢趨緩，僅東半部有零星短暫雨；寒流影響期間，周六、周日北部及宜蘭1500公尺以上高山、中部及花蓮2500公尺以上高山都有下雪機率。
賴欣國也補充，下周三、下周四（2月11日至2月12日）預計還有有另一波冷氣團影響台灣，屆時氣溫又會下滑，北部、東半部環境轉濕。總結來說，民眾本周末務必最好保暖措施、出門攜帶雨具，年假前冷空氣依舊旺盛。
資料來源：中央氣象署
