日本首相高市早苗，2月5日在首相官邸與台積電董事長魏哲家會面，會中台積電也宣布將會改變正在建造的熊本二廠的晶片項目，從原先的12奈米與6奈米，直接升級為3奈米。未來生產的3奈米晶片，將用於人工智慧資料中心、電動車等次世代領域。隨著生產項目變更，也意味著台積電將要在熊本二廠投資更高性能設備，預算也將會大幅增加。高市對此表達感謝外，也稱「令人感到非常振奮」，並強調熊本二廠是「這是高市內閣所提出的『地域未來戰略』中，作為核心的產業聚落領跑者」，給予極高評價。日本現在正值眾議院選舉高峰期，作為黨總裁的高市，自然要跑遍全日本的各大小造勢場合。然而就算選舉行程在忙，高市仍一定抽空出來會面魏哲家，一旁的內閣官房長官、與台友好的安保專家木原稔則是隨侍在側，足以看見高市對台積電的重視。如同先前訪日的英國首相施凱爾，高市抽空會面一樣，台灣的地位重要性已不輸英國。回到這次的眾議院選戰，高市在1月27日首場於東京的電器街秋葉原造勢中，高喊「要守護我們的生活，也要守護產業。這就是危機管理投資」。高市不厭其煩地在演說中，將「危機管理投資」這個關鍵詞講了10次之多，就是要強調她上任以來，日本社會整體的氛圍已然轉向。危機管理投資細分多種，除了前述提到的半導體外，還有資安、能源、糧食、災害防治對策等方面。台灣擁有強而有力的半導體研發經驗、而日本擁有相當精良的製造技術，希望建造人工智慧資料中心的日本，也迫切需要更好的3奈米晶片，因此台積電的幫忙，可說是解了高市政權的燃眉之急。與此同時，日本海洋研究開發機構也於2月2宣布，其探測船「地球號」在東京都小笠原村的南鳥島，下方水深約6000公尺的海底，成功採集到含有稀有金屬的黏土狀堆積物樣本。日方預計將分析這些泥漿中所含稀土的種類與含量，並進一步評估未來是否可商用化。根據日本當局推估，南鳥島下所蘊藏的潛在稀土含量為全球第三，內含馬達與發電機高性能磁鐵的釹、鏑等元素。如果將來開發順利、成功商業化，就可以擺脫過去稀土進口依賴中國，常常被中方當作「軟肋」來威脅的不好回憶。日本優質的開採與提煉技術，讓這些稀土未來也有機會嘉惠到台灣的各項產業。事實上，關於稀土戰略方面。川普政府也在2月4日，與歐盟及日本等就稀土穩定供應召開部長級會議。出席的美國副總統范斯（JD Vance）更提議，與各國一齊攜手「透過具強制力的最低價格制度，打造一個受外部保護的重要礦物貿易圈」。雖然沒有直接點名，但范斯用意也很明顯，就是要將中國排除在這個貿易圈外。目前世界的稀土產量大部分由中國佔據，其資源豐富且提煉技術悠久等，讓中國以破格的低價硬銷全世界。只是低價稀土中，也引發壓榨勞動力、過低成本等質疑，在中國2024年將稀土列為重要進出口品後，未來稀土進出口與價格被中國「武器化」，也是早晚的事。有鑒於中日關係在高市上任後急轉直下，日本官方也開始加速稀土開採作業。高市在上任以來，大幅調整經濟安保戰略，其中也首度將來自防衛省的前防衛次官増田和夫聘為「內閣危機管理監」一職。另外，高市也設立危機管理投資的17大投資分類，上至宇宙通訊、下至防災與國土強韌化、重要礦物等，都要靠官民企業一同努力。而現在眾議院選舉上，高市帶領的自民黨聲勢不錯，有望反轉過去石破時代的席次，甚至上看300席，超過三分之二。倘若成真，那也意味著台日將繼續面臨高市時代下，最緊密的戰略連結。台灣在半導體供應鏈上出力，日本跟美國則在其他產業與第一島鏈防衛上給予支援，穩定民主供應鏈上，台日持續為彼此提供戰略支撐。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com