近年來出國旅遊興盛，機場每日都會湧現飛往國外旅遊的旅客，但近日就有民眾提醒，搭乘飛機時千萬不要碰或翻閱座位上的免稅品雜誌，坦言直擊有人將雜誌攤平放在地板，甚至直接將襪子鋪在上頭、用腳踩踏。畫面曝光後，馬上引來前空姐無奈認了無法阻止，甚至還有其他人坦言高鐵、台鐵也常見類似狀況，大嘆「奉勸大家連摸都別」。
飛機上雜誌千萬不要翻！「原因太無奈」前空姐認了：是常態
近日有女網友在Threads提醒大眾，表示奉勸大家搭乘飛機時，避免伸手拿取飛機座位上的雜誌觀看，沉痛警告「因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」，緊接著曬出一張照片，畫面中可見一位乘客將飛機上免稅品雜誌攤平放在地上，接著脫下襪子鋪在雜誌上，最後用雙腳踩著雜誌。
畫面曝光後，瞬間引起大票人傻眼留言，「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了」、「謝謝您提醒，之後出國絕對不會翻雜誌」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「我要哭了，無聊時我全都拿起來翻閱」。
相關貼文在網路引起高度討論，就有一名前空姐現身解釋，「這是常態，安全須知卡也是唷！」且當下沒辦法進行勸阻，若出言勸阻，對方甚至會反過來抱怨為何沒提供一次性拖鞋，讓空服人員相當無奈。
不只搭飛機要注意！高鐵座位雜誌也慘遭毒手
不僅如此，也有人提到除了飛機以外，高鐵、台鐵也常見類似狀況。據了解，高鐵每個座位前方的椅背網袋內，都會配有一本免費車上刊物，讓旅客享受高鐵舒適旅程時，也能翻閱雜誌，深入探索台灣之美。
但過去就有民眾目擊，少數乘客直接將鞋子脫下，將腳伸直將光溜溜的腳觸碰雜誌，讓許多人怒批沒水準；另外，也有民眾搭乘台鐵火車時，雖然沒有雜誌等物品放在網子內，但依舊有乘客直接伸直雙腳，將鞋子直接踩踏在網袋上。
針對類似作為，高鐵曾提醒旅客共同維護乘車秩序，表示過去發現時有旅客未能確實遵守乘車禮儀或相關規定，以致影響其他旅客權益。高鐵公司呼籲，敬請旅客發揮公德心，遵守乘車規定，切勿將腳翹在前座椅背上，更不要脫去鞋襪以免影響衛生，亦不可於車廂內大聲喧嘩，共同維護乘車秩序並提升乘車品質。
資料來源：Threads、台灣高鐵官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有女網友在Threads提醒大眾，表示奉勸大家搭乘飛機時，避免伸手拿取飛機座位上的雜誌觀看，沉痛警告「因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」，緊接著曬出一張照片，畫面中可見一位乘客將飛機上免稅品雜誌攤平放在地上，接著脫下襪子鋪在雜誌上，最後用雙腳踩著雜誌。
相關貼文在網路引起高度討論，就有一名前空姐現身解釋，「這是常態，安全須知卡也是唷！」且當下沒辦法進行勸阻，若出言勸阻，對方甚至會反過來抱怨為何沒提供一次性拖鞋，讓空服人員相當無奈。
不僅如此，也有人提到除了飛機以外，高鐵、台鐵也常見類似狀況。據了解，高鐵每個座位前方的椅背網袋內，都會配有一本免費車上刊物，讓旅客享受高鐵舒適旅程時，也能翻閱雜誌，深入探索台灣之美。
但過去就有民眾目擊，少數乘客直接將鞋子脫下，將腳伸直將光溜溜的腳觸碰雜誌，讓許多人怒批沒水準；另外，也有民眾搭乘台鐵火車時，雖然沒有雜誌等物品放在網子內，但依舊有乘客直接伸直雙腳，將鞋子直接踩踏在網袋上。