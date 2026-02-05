我是廣告 請繼續往下閱讀

飛機上雜誌千萬不要翻！「原因太無奈」前空姐認了：是常態

緊接著曬出一張照片，畫面中可見一位乘客將飛機上免稅品雜誌攤平放在地上，接著脫下襪子鋪在雜誌上，最後用雙腳踩著雜誌

▲民眾搭乘飛機時，意外發現其他遊客脫掉鞋子與襪子，直接將腳踩在雜誌上。（圖／翻攝Threads@0315chiao）

就有一名前空姐現身解釋，「這是常態，安全須知卡也是唷！」且當下沒辦法進行勸阻，若出言勸阻，對方甚至會反過來抱怨為何沒提供一次性拖鞋

▲有一名前空姐坦言雜誌被隨意踩踏是常態，且當下沒辦法進行勸阻，若出言勸阻，對方甚至會反過來抱怨為何沒提供一次性拖鞋。（圖／取自unsplash）

不只搭飛機要注意！高鐵座位雜誌也慘遭毒手

過去就有民眾目擊，少數乘客直接將鞋子脫下，將腳伸直將光溜溜的腳觸碰雜誌，讓許多人怒批沒水準

有民眾搭乘台鐵火車時，雖然沒有雜誌等物品放在網子內，但依舊有乘客直接伸直雙腳，將鞋子直接踩踏在網袋上