我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（5）日終場下跌488.54點，收在31801.27點，再度跌破32000點關卡，外資及陸資在台股賣超新台幣726.94億元，並有資金匯出，也造成新台幣貶值壓力，盤中一度重貶1.11角，下探31.688元，央行坦言盤中有進場調節，而新台幣兌美元終場收31.648元，貶7.1分，光台北外匯市場成交量增至19.97億美元。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，今日美元指數升了0.31%，主要貨幣兌美元走貶，其中歐元貶值0.28%，亞洲主要貨幣韓元貶0.92%最多，再來是日圓貶0.43%，新加坡幣貶0.25%，新台幣則貶了0.22%排第四，人民幣也貶了0.06%。除了美元走強之外，今日台股也重挫488點，外資更在台股大賣超726億元，雖然外資賣超不一定馬上匯出資金，不過，央行外匯局長蔡烱民表示，今日外資賣超較大，新台幣值壓力就會比較大，接下來1、2天應該還會有外資匯出，美元需求大於供給，也就是結購美元會比結售多，央行今日也有進場調節，提供一些流動性。此外，央行今日也公布今年1月外匯存底6044.57億美元，連續2個月走揚，並再創歷史新高，有3大影響因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動及央行為維持外匯市場秩序進場調節。蔡烱民表示，1月上半月新台幣匯市波動加劇，推測是外資領取股息後匯出，央行因此進場調節，不過，外匯存底還增加。