▲教育部長鄭英耀參觀國家圖書館展區。（圖／教育部）

「2026台北國際書展」自2月3日至2月8日盛大登場，教育部長鄭英耀於今（5）日走訪國際書展，除參觀各大展區外，更強調閱讀是各項學習的基石，也是國家競爭力的核心，邀請全國民眾走進書展感受文字及影像重構的魅力，藉由閱讀引領民眾探索新知，讓臺灣邁向學習型社會。鄭英耀表示，學習不只是在學校與校園內，學習無所不在，是一輩子的事。他也以閱讀為例表示，一本書就像一位不會說話的老師，一本好書，常在某個時刻給我們許多啟發，也可能在不經意間，成為影響我們的力量，這正是閱讀最珍貴、也最迷人的地方。而他也指出，圖書館是社區推動終身學習的重要場域，教育部長期致力於推動全民閱讀，為了讓國人享有最優質的閱讀資源，每年編列至少約新臺幣3,500萬元預算，補助國家圖書館、國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館購置最新圖書與電子資源，確保館藏與時俱進，滿足不同族群從基礎教育到專業研究的需求。除了挹注經費補助國立圖書館充實館藏之外，教育部也積極與地方政府攜手合作，讓閱讀扎根各個鄉鎮，教育部推動公共建設中長程計畫「Big Maker 全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」（114年至117年），四年補助地方公共圖書館經費約29.92億元，優先用於公共圖書館硬體升級、科技應用導入及創新實驗學習空間建置，奠定公共圖書館發展終身學習服務的基礎。而在完善硬體與基礎環境之後，教育部也持續透過「多元閱讀推廣計畫」及「嬰幼兒閱讀推廣計畫」，每年約編列新臺幣4,000萬元補助各直轄市、縣（市）政府推動閱讀相關服務與圖書購置，從學齡前的閱讀啟蒙、校園閱讀素養的深耕，到青壯年與高齡者的跨域學習，與全國公共圖書館緊密合作，讓閱讀力深入社區各個角落，營造友善且充實的全齡終身學習環境。此次走訪書展期間，鄭英耀也親自購書，並分享其書單，展現對歷史理解、心理健康、人際素養與媒體素養等議題的關注。鄭英耀表示，《臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同》，有助於從歷史脈絡理解臺灣社會的形成與變遷，培養面對多元觀點時更成熟的公共思考能力；《失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫》，則回應數位環境下青少年與大眾所面臨的心理健康挑戰，鄭部長也特別推薦親子可在春節期間共同閱讀此書，一起正視3C使用與身心健康之間的平衡。《同理心的創造力：療癒敏感自我、人際關係與世界的實用技巧》則著眼於個人內在與人際互動，也正是社會情緒學習（SEL）所強調的核心精神，透過同理心的培養，有助於培養個人情緒調節、人際互動與社會適應能力；而《暗數據：被看到、被聽到、被測量到的，往往不是「真凶」》則提醒，在資訊爆炸的時代，真正關鍵的往往不是表面上大量流通的資訊，而是能否具備思辨與查證的能力，避免被片面資訊或假訊息所迷惑，這正是公民素養最基本、也最重要的一環。此外，鄭英耀也參觀國家圖書館「金華藏龍賀興盈」展位，該展位透過解謎互動與顏色濾鏡等視覺科技，讓隱藏在牆面內的未來南北兩地重要文獻、手稿圖像重現光影，揭示國圖積極整合南北圖書資源之雄心。教育部強調，未來將持續推動國立圖書館的建設發展，並與各直轄市、縣（市）政府攜手共同充實公共圖書館館藏、優化閱讀空間及推廣多元閱讀活動。適逢寒假期間，教育部也特別邀請家長帶著孩子走進國際書展，共同參與這場年度知識盛宴，透過翻閱書頁，開啟孩子對未來世界的無限想像。