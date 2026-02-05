我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北與新北市府今日進行危安攻擊模擬演練。（圖／記者吳翊緁攝，2026.02.05）

為強化台北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，台北與新北市府今（5）日下午於北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練，由台北市長蔣萬安與新北市副市長朱惕之一同視察，並感謝每一位夥伴的投入，將演練「做到位、做紮實」，蔣萬安也提醒同仁，不要因為1219事件隨時間過去而降低警戒心，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須時時警惕，做好萬全準備，秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則。蔣萬安表示，去年12月台北車站以及捷運中山站發生無差別攻擊事件後，為避免未來再有此類不幸事件發生，即刻要求啟動三階段高強度維安演練，以全面強化安全機制，守護所有民眾的安全。去年12月26日的第一階段，先在台北市府旁的捷運市府站，結合地下商圈進行複雜的隨機無差別攻擊事件演練；1月22日，市府再把強度拉高，到台北車站四鐵共構、四條地下街及一家大型百貨，由地方與中央共同聯防，進行高強度第二階段演練；今日雙北更將強度提升，進行跨縣市、跨區域及跨單位的第三階段維安演練，兩座城市啟動聯防機制，在指揮、調度、情報傳遞等面向，精準對接相關局處，守護民眾安全。蔣萬安提醒各單位同仁，不要因為1219事件隨時間過去而降低警戒心，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須時時警惕，做好萬全準備，秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，搭乘捷運或公共運輸工具是所有市民的日常生活，然而這些看似平常的日常，也不能忽略任何一個環節，強調「寧可撈過界，不要三不管」，一定要全力以赴，跨機關、跨單位防堵任何可能的危害發生。最後蔣萬安感謝同仁在演練中的努力與良好表現，並期勉各單位謹記每一個環節，未來一旦發生可能危害，務必落實演練過程中的各項操作作為，確保所有市民的安全。年節將至，他也祝福大家一切順心、平安健康，在各自崗位上堅守，守護人民安全。