在今（5）日一場慘敗於克里夫蘭騎士隊的NBA常規賽後，洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）休息室籠罩著一股前所未有的離愁。隨著哈登（James Harden）被交易至騎士，曾經備受期待的快艇陣容，如今球星僅剩倫納德（Kawhi Leonard）一人。面對陣容的大洗牌，一向不太顯露情緒的雷納德也難掩感傷，直言：「這就是NBA，我們都知道他們為什麼離開。祝他們好運。我盡力挽留過他，但生意就是生意。」在今日快艇以91：124慘輸給騎士的比賽後，雷納德成為媒體關注的焦點。對於昔日戰友保羅-喬治（Paul George）與哈登的相繼離去，雷納德感慨地說，他曾想過和這群兄弟再拼一次，但最終事與願違。快艇在2020年開始，年年都被寄予厚望，從喬治（Paul George）到哈登，雷納德身邊不乏明星隊友，但總因為傷兵而在季後賽鎩羽而歸，如今送走哈登，球隊未來在哪？要打上一個大問號。「結束了。大家都走了。」雷納德在採訪中說道。儘管如此，他仍對哈登致以高度評價，稱其為一位「出色的隊友」，並表示兩人共度的時光充滿了美好回憶，祝願哈登在克里夫蘭的職業生涯一切順利。隨著哈登離隊，快艇總教練泰倫-盧（Tyronn Lue）承認這對球隊來說是一次艱難的轉型，尤其是哈登在休息室中具備強大的影響力。盧教練明確表示，球隊必須從現在起適應完全不同的球風：教練要求年輕球員不要黏球，要把球運轉起來創造機會。盧教練強調，「唯一該持球的人是Kawhi」。在哈登離隊後，雷納德將在進攻端承擔更多重任，尤其是在進攻計時末端的決策。雖然失去老戰友，但雷納德對新換來的達里厄斯-加蘭（Darius Garland）抱持樂觀態度。加蘭目前僅26歲，雷納德認為這位兩度入選全明星的後衛仍有很大的進步空間。「加蘭是非常有天賦的後衛。他的比賽節奏、傳球視野、三分投射和柔和手感都很出色，更是個天生的競爭者。我覺得我們還沒見識到他的巔峰水準。」雷納德如此評價。而隊友小德里克-瓊斯（Derrick Jones Jr.）也表示，雖然哈登是他加盟快艇的主因，但他已準備好在加蘭健康回歸後與其培養默契。