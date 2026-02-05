我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李沛旭（如圖）全心投入健美行列，並強調這個選擇「跟錢無關，只是純粹想實現一個人生狀態」。（圖／年代提供）

男星李沛旭因台劇《犀利人妻》打開知名度，憑藉獨有的幽默形象受封「最強綠葉」。去年夏天他曾多次出現呼吸困難、冒冷汗，不禁擔心是否罹患心臟衰竭，經過檢查後反被醫生認證「肺很乾淨」；另外，李沛旭15歲時因盲腸炎動刀，之後飽受後遺症所苦，腹腔共開過三次刀，也害怕未來會再復發，為了不留遺憾，他決定完成人生清單之一，投入健美行列。李沛旭曾因盲腸炎動刀，之後在18歲與37歲再度接受腸沾黏手術，腹腔共開過三次刀，他表示腸沾黏極可能反覆復發，隨著年紀增長，恢復期也愈來愈長，讓他不免擔心「不知道下次會是幾歲，也不知道身體還撐不撐得過來」。去年，李沛旭突然出現呼吸困難、冒冷汗等症狀，由於外公因肺癌過世，加上健美圈不時傳出選手心臟出問題的案例，讓他不禁懷疑自己是否罹患心臟衰竭。所幸在接受一連串精密檢查後並無大礙，目前也不必擔心開刀問題，才讓李沛旭放下心中大石。為了不留下遺憾，李沛旭決定全心投入健美行列，並強調這個選擇「跟錢無關，只是純粹想實現一個人生狀態」。如今圓夢後，他也重新回歸表演工作，近期在國片《陽光女子合唱團》中亮相，引起討論。談到健身與飲食觀念，李沛旭直言自己沒有刻意飲食控制，在他的邏輯裡沒有「不能吃的食物」，關鍵在於是否懂得運用及均勻攝取。只要充分了解自己的身體構成並養成運動習慣，就能大方享用各種美食；更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。