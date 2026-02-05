我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪時強調，回歸中華民國《憲法》規定，我們是中國人。對此，台北市長蔣萬安重申，自己是台灣人，也是中華民國國民。媒體人黃暐瀚臉書發文指出，蔣萬安從去年底到近日，三度在議會與媒體被問及是否支持「自豪地說出我是中國人」，始終如一回答：「我是台灣人，我是中華民國國民」，他認為，蔣萬安顯然已將此回答，定調為標準答案。黃暐瀚分析，身為蔣家第四代的蔣萬安，身分血統本就無需額外表態，他不說「我是中國人」並不代表否定自我，而是反映出當前台灣社會的認知現況。當「中國」二字在國際與大眾語境中，已逐漸和「中華人民共和國」畫上等號，而非傳統意義上的「中華民國」時，多數台灣人為了避免被誤解，更傾向於強調「台灣人」與「中華民國」的身分。針對鄭麗文曾提出要讓「所有台灣人都能自信自豪說出我是中國人」的政治宏願，蔣萬安的表態顯得格格不入。黃暐瀚表示，鄭麗文的理想顯然暫時還未能說服蔣萬安，不僅展示了蔣萬安個人在政治語彙上的謹慎，也反映出國民黨內部在面對土地認同與選票現實時，正存在著截然不同的路線考量與戰略。