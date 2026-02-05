我是廣告 請繼續往下閱讀

日前台北市一名身價高達8億元的102歲王姓人瑞家屬與68歲賴姓看護，在醫院外上演「搶人大戰」。家屬憤而報警指控，賴女在照護期間已陸續移轉王翁約2億元資產，近期更在家人毫不知情下私下登記結婚，質疑其覬覦遺產。對此，律師李怡貞在臉書發文直指兩人年齡差距高達近40歲，不解為何「戶政人員都不用關心一下？」並質疑擔任結婚登記的兩位證人「真的有良心嗎？」據了解，王翁過去是一名土地代書，其名下擁有多筆不動產，身價高達8億元，並育有10名子女。家屬原訂於上月8日前往探視父親，卻發現父親早在上月5日和68歲的賴姓看護登記結婚，並稱「他是我老公，想跟我住」等語，讓事前毫不知情的家屬一聽嚇壞。更誇張的是，家屬透露，賴女於婚後不僅拒絕王翁家屬拒絕登門探視，還阻斷了王翁和家屬的聯繫，懷疑遭到女方限制。王翁3日前往位於台北市中山區的醫院看診，家屬得知後在醫院門口守候，並趁機將坐在輪椅上的父親推離現場，雙方發生激烈衝突，賴女更在拉扯過程中不慎受傷。家屬成功將父親帶回家後，而賴女則提告傷害、公然侮辱、強制罪，並協助聲請保護令。針對這起事件，戶政事務所人員表示，當時王翁和賴女臨櫃辦理結婚登記時，王翁應答正常符合登記規定，依法受理。對此，律師李怡貞在臉書公開發文提出質疑，表示「戶政人員看到這麼奇怪的組合、年齡差距近四十歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？」。李怡貞進一步指出，由於辦理結婚登記必須具備兩位證人，讓她不禁感嘆道「這兩位證人有良心嗎？」她直言家屬現在形同是在「跟老天爺搶時間」，她建議快速進行各種法律呈現，否則8億已經掉一半到外人口袋了。貼文一出，引發網友熱議，不少人對行政流程提出質疑，認為「失智老人登記結婚？戶政人員不覺得奇怪嗎？家屬沒有申請監護宣告？」同時，也有人將矛頭指向家屬的疏忽，感嘆「這些子孫絕對有問題，如果時常每個禮拜都會在身邊來來去去都會看自己的長輩，怎麼可能會發生這種事情」。此外，更有民眾建議公務體系應提高警覺，指出「承辦人員應該要多一點想法⋯通常一百多歲還要辦結婚應該是有子女陪同之類的比較合理吧⋯」，認為第一線人員若能多加考量常理，或許就能避免爭議。