我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財政部關務署高雄關到萬泰物流供應鏈公司高雄分公司，頒授安全認證優質企業(AEO)認證證書。(資料照／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關副關務長王明仁(左7)頒授安全認證優質企業(AEO)認證證書，由萬泰物流供應鏈公司總經理白竹蘭(中)代表接受。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關副關務長王明仁4日率員，到高雄市苓雅區萬泰物流供應鏈公司高雄分公司，頒授安全認證優質企業(AEO)認證證書，並表達祝賀之意，由該公司總經理白竹蘭代表接受，也感謝高雄關於驗證過程中，提供專業的協助，期許公司能透過AEO安全認證制度，持續強化企業風險管控機制，以符合全球貿易的趨勢。關務署高雄關副關務長王明仁，是由業務一組組長杲景祥陪同，率員到萬泰物流供應鏈公司高雄分公司，頒授安全認證優質企業(AEO)認證證書，由該公司總經理白竹蘭率員熱烈歡迎。高雄關副關務長王明仁表示，獲頒安全認證優質企業(AEO)認證證書的物流供應鏈公司高雄分公司，於去(113)年9月20日設立，主要業務為海、空運進出口承攬運送業，他說，AEO安全認證制度旨在藉由提供合法且安全的企業通關優惠，建立海關與企業間夥伴關係，而通過認證的企業即代表符合世界關務組織(WCO)所訂全球貿易安全與便捷標準架構(SAFE Framework)國際規範，此次萬泰高雄分公司通過承攬業別AEO認證，足見該公司對國際貨物供應鏈安全高度重視及積極參與。萬泰物流供應鏈公司總經理白竹蘭指出，該公司藉由AEO審查過程，可全面檢視資訊安全管理、商夥安全及風險評估控管機制，並配合海關驗證程序，積極改善與精進各項內控制度，此次通過AEO認證後，未來將秉持AEO的精神，持續確保物流供應鏈安全，提供更優質的服務。高雄關業務一組組長杲景祥說，AEO業者出口貨物至與我國簽署相互承認協議(Mutual Recognition Arrangement,MRA)的國家，如美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大等，均享有與該國AEO業者同等的通關優惠，可節省業者許多通關時間與成本。