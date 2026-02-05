農曆新年將至，許多人忙著除舊佈新同時，想換新鈔包紅包討吉利的民眾，記得2月9日起國內7大公股銀行及郵局開放換新鈔，總計5個營業日共455個據點提供換鈔，財政部也整理出7大公股銀行包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣企銀全台換新鈔據點，兆豐銀行2月11日至2月13日也提供換鈔，酌量供應，民眾也可以利用央行Google地圖查詢https://reurl.cc/W8aYDO。
今年開放換新鈔服務包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀等7家公股銀行，總計372家分行，還有中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，換鈔時間從下周一2月9日開跑，一路持續到2月13日。
特別要注意的是，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日至2月13日「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。同時，財政部也提醒，100元鈔每人限兌100張，其餘面額酌量供應，因各據點每日限額供應，換不夠請洽鄰近據點辦理，部分據點會在ATM放置新鈔，可多加利用，免排隊快速領。
另外，財政部也整理出8家公股銀行各縣市換新鈔據點，民眾也可以透過央行Google地圖https://reurl.cc/W8aYDO，提供民眾查詢。
