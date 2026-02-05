我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2/7-2/28活動期間，民眾於高雄冬日遊樂園指定場域店家單筆消費滿200元，完成登錄即可獲得「現場即時抽」及「線上加碼抽」雙重抽獎資格。（圖／高市府青年局）

▲2/7-2/28民眾於高雄冬日遊樂園周邊指定市集場域消費滿200元，即可參與「OH!霸賞」抽獎活動，感受港都年節活動最具誠意的回饋。（圖／高市府青年局）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」登場，60週年英雄 IP「超人力霸王」正式降臨港都！為協助在地青創品牌展現創意實力並活絡港灣經濟，高市府青年局今（5）日發出「大港青年防衛隊」召集令，宣布期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎活動將於2月7日起率先登場。民眾只要於活動期間於指定店家消費，就有機會抽中高雄直飛日本的來回機票。同時，2月27日至28日更將於駁二淺三碼頭集結微縮特攝城市造景、AR實境打怪體驗、及親子寵物市集與闖關活動，以最高規格打造融合創意、科技與娛樂的青年展演舞台，誠摯邀請大小朋友化身正義夥伴，共襄盛舉。青年局長林楷軒表示，這次活動特別號召全台大小朋友加入「大港青年防衛隊」，成為守護港都的無名英雄。青年局持續響應城市大型慶典，串聯青年設計師與青創品牌，結合線上抽獎與線下互動體驗，協助青創團隊拓展市場能量。本次「OH!霸賞」率先於2月7日啟動消費登錄，正是期待刺激更多民眾在春節期間走訪並認識在地青創品牌，進而刺激消費；同時將這股應援的能量，串聯至2月27日、28日的實體場域，號召大眾正式集結為大港青年防衛隊成員。為力挺在地青創品牌開拓市場，青年局此次推出「OH!霸賞」活動，以諧音梗結合超人力「霸」王與日本一番「賞」抽獎精神，聯手台灣虎航、樂桃航空及亞洲航空，共抽出12張飛往日本熱門航點來回機票。凡於2月7日至28日高雄燈會期間，於指定場域店家消費滿200元並透過官方 LINE 登錄憑證，即可獲得專屬「英雄序號」參與抽獎。這次規劃雙重中獎機會，除2月27日、28日活動「現場即時抽」有機會獲得A賞機票大獎外，另規劃「線上加碼抽」專屬名額，確保全台前來歡度年節的民眾，都能感受港都最具誠意的回饋。除「OH!霸賞」率先起跑外，2月27日至28日於駁二淺三碼頭也將展現強大數位產能。由在地青年設計團隊打造的「高雄特攝微縮城市」，於5米寬舞台重現特攝電影經典場景；「AR 沉浸式怪獸對決」導入 WebAR 技術，民眾只需掃描QR Code即可展開互動對戰。此外，多組高雄青創品牌進駐的「親子手作市集」，更安排象徵挑戰、自我突破與城市探索等闖關活動，將設計展演、科技互動與市集經濟完美串聯。誠摯邀請全國民眾至淺三碼頭解鎖這場結合抽獎驚喜、科技體驗與創意探索的港都青創據點。活動網站及登錄系統將於2月7日正式上線，民眾屆時可透過加入青年局官方LINE帳號跳轉至活動頁面，活動詳情與合作店家名單，亦可至高雄市政府青年局官網、Facebook及Instagram 查詢。