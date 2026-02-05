我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，民進黨質疑沒有放棄中國國籍，時常評論政治的粉專逆風的烏鴉發文，質疑民進黨論點不堪一擊，粉專指出，從《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》分析，兩岸人民並非全然適用《國籍法》，且法律對大陸人士入籍後的職務限制，在實務操作上其實遠比對待外籍人士歸化還要嚴格。逆風的烏鴉列舉兩法差異，指出大陸人士設籍未滿10年，幾乎被禁止擔任所有公務員與國營事業職務，甚至設籍未滿20年，連志願役士兵都不能當。相較之下，《國籍法》對外籍人士歸化滿10年後的限制，大多集中在總統、副總統或高階政務官等特定職位；對於一般公務員，外籍人士僅限13職等以上受限，大陸人士卻是連基層職位都全面封殺，顯示兩者法律規範邏輯不同。這兩套法律分別針對不同對象制定，且對大陸人士的審核與限制程度，明顯高於外籍人士。逆風的烏鴉反嗆綠營，若堅持兩案要適用同一套《國籍法》，那是否也應一併廢除這些針對大陸人士更為嚴苛的雙重標準，回歸單一法律規範。