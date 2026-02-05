我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（前排右）、具俊曄（前排左）新婚3個月外出和友人聚餐，中為老闆娘。（圖／老罈香川味兒授權提供）

大S（徐熙媛）本月2日逝世滿1年，紀念雕像「熙媛的永恆軌道」於忌日當天在金寶山「碑林名人區」揭幕，親友齊聚舉行追思會，回憶大S生前的美好。近日有台北川菜餐館老闆娘，分享大S生前和老公具俊曄到店裡用餐的合照，照片中的大S容光煥發，笑到露出牙齒，一臉幸福樣，店家向《NOWNEWS今日新聞》透露，大S婉拒升級到包廂的服務，跟一般民眾在外用餐，相當親民。川菜館鄭姓老闆娘接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，透露大S和具俊曄前年5月來店內消費，女生素顏，同行的還有兩人的朋友，眾人點了招牌重慶麻辣鍋等菜色，大S本人則是吃鍋邊素。老闆娘表示，原本要安排大S和具俊曄等人至隱密性較高的包廂用餐，但大S一聽趕緊說：「不用不用！不用麻煩！」老闆娘說，大S夫妻非常親切、平易近人，夫婦倆的互動也都很親密，感情相當好。此外，老闆娘說，去年得知大S猝逝噩耗，心情很沉重，「發生這個事情的時候我沒有PO文，因為我覺得我不要消費她，但已經一年了，大家懷念他，我覺得滿好的。」該張大S和具俊曄用餐的合照近來在Threads、微博流傳，曝光的相片，大S長髮盤起，穿海軍風的藍白相間上衣，露出燦爛又甜美的笑靨，左手還比出「讚」的POSE，一旁的具俊曄一身潮流打扮，半蹲在愛妻身旁，夫妻倆開心地與年輕老闆娘留影。據了解，大S與具俊曄光顧的是台北中山區「老罈香川味兒」川菜館，店家昨（4）日在粉專分享該張照片，寫下「大S真的是個非常溫柔的女生」，許多網友留言：「S的神情很幸福又很放鬆」、「S這樣福氣樣很白裡透紅」、「大S這時候有少女的清純美，一種很乾淨的美」、「遇到20多年前的初戀，雖說是短短相聚，此生已無憾！」