主計總處今（5）日公布今年1月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至0.69%，為5年新低，但主因是去年春節在1月，讓服務費循例加價及饋贈禮金，墊高比較基期；預估2月CPI將明顯回升至2%左右，但1、2月平均將在1.5%以下，顯示國內穩定。據主計總處統計，1月CPI較2025年12月跌0.04％，主因蔬果及成衣等價格下跌，與個人隨身用品、家庭管理費用等價格上漲，交互影響所致。而與CPI年增率0.69％，為5年來新低。主計總處說明，外食費續有部分業者調漲售價，蛋類及肉類價格相較上年同月為高，加上房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升。但個人照顧服務及娛樂服務等費用受上年同月基數較高影響，價格相對下跌，加上蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，若排除農曆年節因素，1月CPI仍低於1.5%，整體物價「持續平穩」，預估2月同樣受到春節因素，CPI預估將會漲至2%左右；但1、2月CPI平均仍在1.5%以下，顯示國內物價持續平穩。