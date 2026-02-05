我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新莊區一名7旬林姓老翁原擔任建築師，與妻育有2子1女，但因髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，只能靠林翁獨自照顧。前年12月9日，林翁竟將病妻從14樓住處丟下，活活摔死，再前往派出所自首。新北地院審理後，認為老翁情堪憫恕，且犯案自首、家屬不追究，認定為長照悲劇，依殺人罪兩度減刑，最終輕判2年6月，全案可上訴。判決指出，林姓老翁為退休建築師，與邱姓妻子育有2子1女，子女均已成家搬離新莊住處，夫妻兩人經濟無虞，經常四處旅遊，過著愜意生活，但約3年前，2人生活突然遭逢巨變。邱婦被診斷出腦積水（水腦症），病因為腦脊液異常增加或積聚，導致顱內壓異常增加，患者可能產生頭痛、複視、平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙等症狀。邱婦所有症狀都有，生活已不能自理。而邱婦不願讓他人照顧，只能靠林翁獨自幫忙打理；長期為妻子操心、勞力，林翁的健康狀況也不佳，三高纏身讓他體力漸漸無法負荷妻子所需的照護，林翁認為這樣下去自己累倒不說，妻子拖著病體對她來說也是一種折磨，竟將愛妻從自家客廳窗戶丟下樓。邱婦從14樓墜地當場慘死，林翁則於案發後5分鐘內，跑到派出所自首殺妻，被移送法辦。檢察官偵訊後，依涉犯殺人罪嫌，將他起訴。新北地院認為，林翁基於殺人犯意，將妻子推到窗台，將她搬起後推落，導致死者全身多處開放性傷口身亡，但因犯後直接報派出所自首，被警方以殺人罪逮捕，依規定得減輕其刑。法官考量林翁長年獨力悉心照護妻子，但因其病情毫無好轉並持續惡化，在長期負面情緒累積的情況下，才會犯案，此案屬長照悲劇，與一般殺人案動機、手段不同，加上其他家屬均表示失去至親已經很難過，沒有要對父親提出求償。經自首且其情可憫兩次減刑後，判處有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。