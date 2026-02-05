我是廣告 請繼續往下閱讀

頭皮養護已成為近年最受關注的養髮新趨勢，想要養出好髮況，關鍵就從頭皮開始。以天然營養理念聞名的 No.1 天然洗髮品牌 Hair Recipe 髮的食譜，今年重磅推出全新頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶，將天然養護概念帶進日常洗護，從頭皮打造健康豐盈的髮況。此次更邀請連續第三年合作的代言人—柯佳嬿現身屈臣氏新威秀店擔任一日店長，親自分享維持仙氣滿滿 輕盈豐盈髮況的養護心法，一同揭曉兩大新品的關鍵亮點。才剛結束話題熱劇《如果我不曾見過太陽》，又馬不停蹄投入新作品拍攝的柯佳嬿，近期長時間熬夜，讓頭皮狀況一度變得不穩定，也更容易感覺髮根扁塌無力。她分享，在這樣高強度的工作節奏下，能維持健康豐盈髮況的關鍵，正是全新升級的 Hair Recipe 髮的食譜「頭皮元氣茶食譜」。全新系列以「先淨後補」為養護概念，全系列添加「茶多酚」，深入淨澈毛囊，幫助調節油脂平衡、強化頭皮屏障，讓頭皮回到穩定健康狀態，也讓髮根自然更有支撐力。柯佳嬿也提到：「自己平時最在意頭皮的清爽感，希望頭髮能呈現蓬鬆、柔軟又有空氣感。」她特別推薦「無花果白茶洗髮露」，洗後清爽不黏膩，卻能打造豐盈蓬鬆的髮量，「用這個洗完頭髮，即使連夜拍戲，還是很有控油蓬鬆感。也很喜歡它清新無花果與白茶木質香氣，讓洗頭時心情更加愉悅！」她笑說，自己平時就很喜歡喝茶，覺得喝茶是一種療癒的享受，當得知這次升級將茶的元素融入洗髮露時便相當期待；不只讓洗頭變得更放鬆，也像是為頭皮補充剛剛好的元氣，陪伴忙碌生活持續前進。說到維持凍齡仙氣 ，除了日常肌膚保養外，柯佳嬿也分享，頭皮狀態其實同樣關鍵。隨著生活作息不規律、熬夜與年齡增長，頭皮容易逐漸出現乾燥、扁塌等初老徵兆，而被譽為「頭皮青春露」的純米瓶，今年再度升級推出全新「蘊髮黑米瓶」，為頭皮凍齡養護帶來進階解方。全新蘊髮黑米瓶首創結合側柏葉 × 薑根精粹，專為亞洲人設計，深入煥活並滋養頭皮與髮絲生命力，幫助養出豐盈濃密、看起來更有活力的髮況，讓頭皮狀態回到年輕平衡。柯佳嬿也特別提到，很喜歡產品溫潤的木質調香氣，讓洗髮過程更加放鬆療癒，成為忙碌生活中難得的舒壓時刻。本次一日店長活動中，柯佳嬿親自為粉絲進行頭皮檢測，溫柔細心的態度讓現場粉絲直呼「太幸福了！」品牌亦邀請專業頭皮養護師於現場解說，協助大家更了解自身頭皮狀態。養護師現場分析指出，頭皮保養是日常養護中最核心的一環，關鍵在於選擇適合自己頭皮與髮質的洗護產品。秉持這樣的理念，Hair Recipe 髮的食譜為不同頭皮與髮況打造專屬洗護食譜；身為三年愛用者，柯佳嬿也表示，長期使用後頭皮狀態更加穩定、不易敏感，髮況更健康蓬鬆，特別喜歡現在一覺醒來就自帶蓬蓬感的自然狀態。此次品牌特別舉辦為期三天的消費者活動，現場邀請專業頭皮養護師協助，歡迎消費者把握機會親自體驗兩大新品魅力！2026年2月6日（五）17:00-21:002026年2月7日（六）至2月8日（日）13:00~18:00屈臣氏 統領店拍照打卡並購買Hair Recipe髮的食譜旅行裝，即可獲得限量折價券Hair Recipe髮的食譜任選消費滿$499，即可獲得一對一頭皮檢測服務*優惠活動以門市公告為準