我是廣告 請繼續往下閱讀

一名女網友近日在 Threads 發文崩潰分享，自己才剛和男友交往不久，對方外表乾乾淨淨，甚至隨身攜帶衛生紙、牙線，讓她一度以為男友是「愛乾淨代表」沒想到日前臨時借住男友家，一走進廁所直接傻眼——馬桶黃垢厚到像「幾百年沒清過」，還飄出一股水溝臭味，讓她直呼超噁。原 PO表示不知道該怎麼開口提醒對方，怕影響剛開始的感情。貼文曝光後引發網友共鳴，不少網友留言分享類似經驗：「很多人外表乾淨，但家裡真的超髒，我就遇過好幾個…」、「學到了！交往前要無預警去對方家，才能知道真面目」。也有網友提出實際解法，引導對方改善習慣：「我一開始會幫忙刷也會教他，現在他比我還愛刷馬桶」。也有網友推薦馬桶清潔產品「多霸道」，認為只要倒著噴幾下，馬桶的死角污垢也能輕鬆 KO，「泡泡很濃很強欸，真的很乾淨！」也網友補充家樂福、全聯都買得到「多霸道」，甚至推薦玫瑰香味版本：「味道超香，我拜託全部直男都給我去買！！！！」除了潔廁泡泡，還有網友分享多霸道「除霉亮白液」也很好用，浴室發霉、排水溝髒污都能清潔，也讓整串討論變成居家清潔交流大會。最後，一句留言更成為全場金句：「你先救馬桶吧，再救你們的感情！」讓網友笑翻，也讓這場「乾淨系男友形象翻車事件」持續延燒討論。