我是廣告 請繼續往下閱讀

台股農曆年休市在即，科技股一路被AI題材推高、基期偏高，市場也陷入到底要抱股過年或先落袋為安的兩難；投顧圈則點出，回顧歷年封關後走勢，金融類股常見落後補漲，成為資金想找相對低基期去處時的熱門選項。依台灣證券交易所休市安排，2026年農曆春節期間集中市場休市落在2月12日至22日，年後開盤前仍有一段國際盤持續交易的空窗期，這也讓不少投資人更在意春節期間的美國經濟數據、聯準會政策訊號，以及海外科技龍頭波動可能帶來的年後跳空風險。在科技股位居高檔，波動放大的情境下，市場將焦點轉向金融族群。市場人士引用證交所金融指數的歷史統計指出，金融類股在封關後5個交易日的上漲機率偏高，若拉長到10天、20天乃至60天，勝率仍維持相對穩定，因此被視為年後布局「補漲」的觀察重點。至於基本面，國發會對2026年台灣經濟成長展望相對正向，也讓部分法人認為，與其在封關前猜短線高低點，不如採分批布局、定期定額或逢回加碼等方式，降低長假不確定性帶來的操作壓力。