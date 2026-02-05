我是廣告 請繼續往下閱讀

因應台北捷 「1219事件」，全面檢視重要交通樞紐面對突發治安事件應變作為，台北市警察局今天在捷運三重國小及捷運大橋頭等站舉辦跨縣市聯合演練，測試跨域捷運及地下空間重大暴力事件完整應變。但新北市發布第一則細胞簡訊未有標註「演練」，造成民眾恐慌誤以為真有治安事件發生，新北市消防局指出，第一則簡訊未明確標註，隨即發布第二則簡訊標註「演練」，針對首則訊息造成民眾虛驚，消防局未來將加強訊息複核機制，以保演練訊息確實傳達。捷運站內，大批警力持槍盾牌，噴辣椒水制伏，還傳出槍聲，場面十分逼真，對此新北市消防局，坦承疏失，並表示第一時間，擔心民眾誤會，立刻加發了一則訊息，不過民眾即便早就知道，捷運站當天有演習，但漏了兩個字的警報，還是讓民眾心跳漏一拍，以為攻擊事件就在身邊。演練期間，警方延續1月22日於台北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能即時向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。同時，北市警局藉由此次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及與新北市政府警察局之通報機制，確保資訊即時傳遞。