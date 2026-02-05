我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員前鎮、小港選區初選進入關鍵期。高雄市議員黃彥毓今（5）日下午於翠亨北路、鎮中路站路口拜票，高雄市前市議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨皆到場陪同，展現黃彥毓在地方累積的廣泛人脈與支持基礎。地方人士觀察，近期黃彥毓站路口行程中，除里長、基層幹部頻繁現身外，也可見同世代、不同背景的支持者主動到場打氣，顯示其長期深耕地方所建立的信任關係正在發酵。此次陳致中與其過去競選總幹事王進亨一同現身，更被視為對黃彥毓人品與做事方式的高度肯定。陳致中表示，他與黃彥毓長期共事，彼此之間有深厚的革命情感，也看見他在地方事務上的投入與協調能力。黃彥毓做事風格務實、待人誠懇，能夠與不同世代、不同角色順利合作，這正是地方目前最需要的特質。黃彥毓指出，今年前鎮、小港民進黨市議員初選席次縮減、競爭激烈，支持力量能否有效整合，將直接影響地方服務是否得以延續。他強調，地方建設與公共服務不是一時熱度，而是長期累積的成果，需要熟悉地方、也能協調各方的民意代表持續推動。黃彥毓提到，立法委員賴瑞隆 多次公開表示，自己是一路栽培的師弟，並提醒在席次縮減的選區中，若支持過於分散，最容易流失的往往是正在第一線承擔服務責任的現任議員。黃彥毓說，自己2022年首次參選市議員時，承接任職前鎮、小港長達20年的前市議員林宛蓉 交棒支持，成功為民進黨守下一席。如今，隨著更多地方人士主動站出來表達支持，也反映其在前鎮、小港累積的信任與好人緣，正逐步轉化為穩定的支持力量。黃彥毓認為，初選不是對立，而是一次集體選擇。他感謝各界朋友的鼓勵與陪伴，並呼籲支持者在關鍵時刻集中選票，讓地方服務能夠持續、政策推動不被中斷，繼續為前鎮、小港把事情做好。