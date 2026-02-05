我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅談判拍板後，政府明確指出將由國營事業擴大對美採購。中油董事長方振仁今（5）日表示，美國目前氣源占比10%，若以意向書設定的最大採購量300萬公噸來看，未來對美採購比重將提升至33%到35%。台美關稅1月15日拍板對等關稅，台灣政府表示，會透過擴大對美採購來平衡雙方貿易順差，其中又以國營事業為主力。中油去年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署採購意向書，擬採購液化天然氣、投資阿拉斯加液化天然氣管線建置計畫，被視為重要投資項目之一。針對阿拉斯加天然氣管進度，方振仁說，是否參與投資其天然氣管線建置，則要等美國開發商上半年提出前段工程設計（FEED）報告，等到收到之後將會進行內部評估。至於採購美國天然氣，他提到，目前中油天然氣採購來源，最大宗為卡達，其次是澳洲，美國則是佔比10%排名第三，若對美採購阿拉斯加天然氣，以投資意向書最大採購量300萬公噸來看，美國氣源比重將提升至33%到35%。經濟部長龔明鑫補充，台灣採購美國天然氣不僅是確保氣源，更牽涉到供應安全，降低其他國家比率，避免氣源過度集中。然而，即便去年有調整油價平穩及亞鄰最低價機等制，中油仍虧損91億元，已經是連續第6年虧損，中油曾多次提出增資計畫，但經濟部都沒有點頭。媒體詢問經濟部如何改善中油財務，確保有底氣去投資美國及購買美國天然氣？龔明鑫說，目前國內物價平穩，國營事業穩定物價任務減輕，可望讓財務有所改善，並未直接回應中油其他財務改善計畫。