▲今日首度公開浮島陽台1:1試作體，令人驚艷的完美弧線與白色建築量體，讓「嶼76」從設計想像，走向工藝實踐。(圖／記者 金武鳳攝，2026.2.5)

▲「嶼76」座落崇德大道、捷運綠線生活圈，全案僅76戶，規劃37～46坪，(圖／記者金武鳳攝，2026.2.5)

▲「嶼76」每一塊馬賽克磚，從尺寸比例、排列節奏、到燒製，歷經反覆調整、多次試燒，只為找到最能忠實呈現設計語言的結果。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.5)

台中天際線正在改寫！由誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV國際團隊，於台中崇德路打造的指標新案「嶼76」，以獨特曲線，滿佈綠意的立面設計，打造76座獨一無二的弧形陽台，迅速成為台中高層建築新地標。今日首度公開浮島陽台1:1試作體，令人驚艷的完美弧線與白色建築量體，讓「嶼76」從設計想像，走向工藝實踐。由荷蘭頂尖建築團隊MVRDV操刀設計的「嶼76」建案，以城市綠洲為核心概念，將104座私人植栽陽台與38個宜居陽台錯落配置，打破建築立面的單調感，實現將自然帶回城市的居住理念，讓建築不再只是冰冷的幾何體，而是與自然共生的立體景觀。「嶼76」座落崇德大道、捷運綠線生活圈，全案僅76戶，規劃37～46坪，為精準實踐建築師追求的有機曲線，誠邑築打造1:1陽台試作體，將設計圖紙轉化為工藝實踐。這座陽台不僅展現CNC木作的輕量化模版工法，精準演繹流暢的線條弧度，更以致敬西班牙建築師高第(Antoni Gaudi)精神，採用特製不規則馬賽克磚，在陽光照拂下自然閃耀多變光澤。工程專業出身的誠邑築董事長沈瑞興表示，「嶼76」每一塊馬賽克磚，從尺寸比例、排列節奏、到燒製，歷經反覆調整、多次試燒，只為找到最能忠實呈現設計語言的結果。這樣的過程，不只是對工藝的要求，更是一種對理想的執著。沈瑞興指出，當建築外觀涉及大量曲面、轉折與立體層次時，若僅停留在圖面階段，實際施工風險極高，因此在開工前先進行1:1試作，不惜投入無法衡量的時間與成本，這是特殊建築很重要一環，台中國家歌劇院即是如此施作。沈瑞興以手工打造的超跑訂製車為例，相較於自動化量產，手工製作更具獨特性與長久價值。建築亦然，唯有在看不見的細節投入時間與心力，才能堆疊無法複製的作品。沈瑞興自信地說：「嶼76這個案子，我們在意的不是價格，而是價值。」從國際合作到在地實踐，誠邑築相信，真正的建築價，不在於複製成功公式，而在於是否願意為理想投入足夠時間與心力。「嶼76」以近乎執著精神，將一件設計作品，淬煉成一座無可取代的藏品建築，完工後勢必改寫台中的城市天際線。