蘋果春季新品傳聞不斷，根據網路和最新產業爆料，蘋果新一代入門款手機 iPhone 17e 最快將於2月中旬正式亮相，預計會延續之前的傳統，不會舉辦實體發表會，而是採直接上架官網。iPhone 17e除了升級A19晶片外，最大亮點在於補足了前代痛點，傳聞會支援MagSafe無線充電，售價預估維持在2萬元台幣上下，主攻高CP值市場。

▲iPhone 16e後續機iPhone 17e傳聞會在2月中下旬登場。（圖／翻攝官網影片）
近期蘋果動作頻頻，已先推出了新款 AirTag，同時，傳聞指出iPhone 17e預計延續年度更新節奏，發布時間點約落在2月19日左右。發表方式將比照前代作法，不另外舉辦大型發表會，而是直接在官網上架，外傳 M5 MacBook Pro 也可能與 iPhone 17e 同步亮相，進一步強化春季產品陣容。

iPhone 17e亮點一：MagSafe回歸、效能升級

對於許多果粉而言，此次最關鍵的升級在於充電規格，據傳iPhone 17e將支援 MagSafe，且最高支援 25W 無線充電，徹底解決了上一代 iPhone 16e 僅支援 7.5W Qi 充電的不足。在效能方面，新機預計搭載最新的 A19 晶片，雖然 GPU 核心可能較旗艦款略為縮減，但將顯著優化續航力與整體效能。連線能力也有望提升，預計搭載新一代 C1 數據機以改善功耗，並補上UWB晶片，支援精準尋找功能，讓入門機也能享有完整的生態系體驗。

iPhone 17e亮點二：外觀維持經典設計

在外觀設計上，iPhone 17e走保守路線，螢幕維持6.1吋OLED面板與60Hz更新率，且可能還會保留瀏海設計，暫時不會導入動態島，邊框設計可能會變得更窄，提升視覺感受。顏色方面，將維持經典的黑、白兩色。相機部分採後置單鏡頭設計，畫素維持4800萬；前鏡頭則有望升級至1800萬畫素，並支援人物居中功能。

iPhone 17e亮點三：加量不加價？傳價格凍漲

至於消費者最關心的價格，市場預測 iPhone 17e 起售價約為599美元，約新台幣 1.8 萬至 2.2 萬元，與前代 iPhone 16e 持平，但起始容量有望直接升級至 256GB，性價比更高，預料將吸引不少換機族群。

資料來源：蘋果《9TO5Mac》

▲據傳iPhone 17e將支援 MagSafe，且最高支援 25W 無線充電，徹底解決了上一代 iPhone 16e 僅支援 7.5W Qi 充電的不足。（圖／翻攝官網）
