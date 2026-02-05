我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電2奈米製程機密外洩案，台積電離職工程師陳力銘，勾結仍在台積電的吳秉駿、戈一平，翻拍2奈米製程機密洩漏給陳力銘任職的東京威力，首波高等檢察署起訴羈押期將滿，智商院裁定，3人仍有勾串滅證之虞，自2月1日起延長羈押禁見2個月。其中，吳秉駿、戈一平請求具保停押，本月5日，合議庭裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保，但必須限制住居、出境、出海，並實施科技監控。回顧案情，陳力銘曾任職台積電12廠良率部門工程師，離職後轉任東京威力公司行銷部，明知台積電保密措施規範，卻在2023年8月至2025年中旬，利用過去的情誼，要求吳秉駿、弋一平幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。台積電察覺有員工異常登入內網情形，在進行內部調查後鎖定陳男等人，遂向高檢署提告。高檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，將陳力銘起訴求刑14年。吳秉駿則被求刑9年，戈一平被依國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，起訴求刑7年。